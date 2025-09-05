চবির আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আহত শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। আজ শুক্রবার বিকেলে তিনি চট্টগ্রাম নগরের পার্কভিউ হাসপাতালে যান।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চবির শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁর অস্ত্রোপচার না করার সিদ্ধান্ত হয়। সায়েমের চিকিৎসার জন্য গঠিত ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ টি এম রেজাউল করিম।
পার্কভিউর নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রের (আইসিইউ) ১০ নম্বর শয্যায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন সায়েম। অপর শিক্ষার্থী মো. মামুন মিয়া ও সাদিদ মাহবুব সুবন্তের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।
জানা গেছে, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে গেলে পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজাউল করিম তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা কার্যক্রম ও বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে গৃহীত চিকিৎসা পদক্ষেপ সম্পর্কেও উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।
পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর একান্ত সচিব (যুগ্ম সচিব) ড. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (স্বাস্থ্য) শেখ ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আহত শিক্ষার্থীদের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা তাঁদের শারীরিক খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের সান্ত্বনা দেন ও সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
