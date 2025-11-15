চট্টগ্রাম নগরী: সন্ত্রাসীরা খুনোখুনিতে, পুলিশ আছে হুংকারে

সবুর শুভ, চট্টগ্রাম
শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধ এবং চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারকে ঘিরে একের পর এক লাশ পড়ছে চট্টগ্রামে। বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ড ঘটছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দ্বন্দ্বে। রাজনৈতিক দলের কোন্দলের বলিও হয়েছেন কয়েকজন। এত খুনোখুনির পরেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা হুংকারেই সীমাবদ্ধ। সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র ব্রাশফায়ারের নির্দেশ দিচ্ছেন সিএমপি কমিশনার, খুনিরা আছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে জনমনে।
গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছরের ২৯ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার অক্সিজেন-কুয়াইশ সড়কের কাছে গুলি করে হত্যা করা হয় যুবলীগ কর্মী মো. আনিস এবং মাসুদ কায়সারকে। এই দুই হত্যাকাণ্ডের জন্য নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদকে প্রধান আসামি করে পৃথক দুটি মামলা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সাবেক শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ আলী (বড় সাজ্জাদ) ভারতে বসে এই দুজনের লাশ ফেলার নির্দেশ দেন।
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ থানার চালিতাতলী এলাকায় ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় গুলিতে নিহত হন শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার হোসেন বাবলা। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর সঙ্গে চট্টগ্রাম-৮ আসনের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে যাওয়া বাবলাকে সেদিন কয়েক শ মানুষের মধ্যেই ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত খুনিদের পরিচয় প্রকাশ কিংবা মূল হত্যাকারীদের ধরতে পারেনি পুলিশ।
বাবলা হত্যার পরদিন একই এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালককে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। ওই অটোরিকশাচালক মাদক বিক্রির বিরোধিতা করছিলেন বলে জানা গেছে। একই স্থানে পরপর দুবার গুলির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এক নারীকে দিয়ে হানিট্র্যাপে ফেলে গত ২৫ মে পতেঙ্গায় একসময়কার সন্ত্রাসী মো. আকবর ওরফে ঢাকাইয়া আকবরকে প্রকাশ্যে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। পরদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আকবর মারা যান। আকবর নগরের বায়েজিদ এলাকার পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, আকবরের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, চাঁদাবাজিসহ অন্তত ১০টি মামলা রয়েছে। আকবর সরোয়ার হোসেন বাবলার সহযোগী ছিলেন। আকবর হত্যার পর তাঁর পরিবার পতেঙ্গা থানায় ১১ জনকে আসামি করে মামলা করে। র্যাব এরই মধ্যে বড় সাজ্জাদের
ভাই ওসমান আলী ও ভাতিজা আলভিনকে গ্রেপ্তার করে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পতেঙ্গা থানার উপপরিদর্শক অমিতাভ দাস জানান, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত পিস্তলটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি। মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও দুজন বর্তমানে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন।
এর আগে বাকলিয়া এক্সেস রোডে গত ২৯ মার্চ একটি প্রাইভেট কারে থাকা দুজনকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত বখতিয়ার হোসেন (৩০) ও মো. আবদুল্লাহ (৩২) সরোয়ার হোসেন বাবলার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তখন একই গাড়িতে সরোয়ার হোসেন বাবলাও ছিলেন। সন্ত্রাসীদের টার্গেট বাবলা থাকলেও সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে যান।
বাকলিয়া এক্সেস রোড এলাকায় গত ২৭ অক্টোবর রাজনৈতিক ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সময় গুলিতে নিহত হন জিয়াউদ্দিন চৌধুরী কলেজের ছাত্রদল কর্মী মো. সাজ্জাদ (২২)। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। দলীয় সূত্রে জানা যায়, সেদিন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা ও সাবেক সভাপতি গাজী সিরাজ উল্লাহর অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নিহত সাজ্জাদ ছিলেন এমদাদুলের পক্ষের সমর্থক।
এ বিষয়ে বাকলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোজাম্মেল হক জানান, ‘এই মামলায় আমরা এখন পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছি এবং কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছি। মামলাটি এখন ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
গত বছরের ২১ অক্টোবর বিকেলে চান্দগাঁওয়ের অদূরপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন এক ব্যবসায়ীর পুত্র আফতাব উদ্দিন তাহসিন। ৭ নভেম্বর রাতে নগরের হালিশহর মাইজপাড়া এলাকায় মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন যুবকের ‘ছুরিকাঘাতে’ মো. আকবর (৩৫) এক যুবক খুন হন।
নগরের একের পর এক হত্যাকাণ্ড এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন জানতে চাইলে সিএমপির মুখপাত্র ও সহকারী কমিশনার আমিনুর রশিদ বলেন, ‘প্রতিটি ঘটনাকে আমরা স্পর্শকাতর হিসেবে নিয়ে তদন্ত করছি। অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। যারা পলাতক, তাদের ধরার জন্য সর্বাত্মকভাবে কাজ করছি।’
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে ৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় ১৪৫টি মামলা করা হলেও তদন্ত শেষ হয়নি একটিরও। এসব মামলায় ৯ হাজার ৯২৫ জন এজাহারভুক্ত আসামির মধ্যে ৬৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও কোনো বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়নি। এর মধ্যে সিলেট নগর পুলিশে মামলা-আসামি ও গ্রেপ্তার বেশি রয়েছে। গড়ে ৬৮ জন একটি মামলার আসামি।
গারো পাহাড়ের জঙ্গলে সকাল থেকেই দেখা যায় একদল মানুষের দৌড়ঝাঁপ। কারও হাতে লম্বা লাঠি, তাতে বাঁধা জাল। তাঁদের লক্ষ্য একটাই—গাছের ডালে ঝুলে থাকা পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করে সেখান থেকে ডিম সংগ্রহ করা। পিঁপড়ার হুলে জর্জরিত শরীর, তবুও মুখে হাসি। কারণ এভাবেই চলছে তাঁদের সংসার।
পঞ্চগড় প্রতিনিধি
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।
এর আগে শুক্রবার সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি এবং বুধবার ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায়।
ভোরের কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডা সূর্য উঠলেই কিছুটা কমে যায়। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তীব্রতা কমে আসে, হাত-পা ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে ওঠে। জালাসি এলাকার বাসিন্দা সামিউল করিম বলেন, ‘ভোরে বাইরে বের হওয়া কষ্টকর, তীব্র শীত লাগে। কিন্তু সূর্য উঠলেই শীত অনেকটা কমে যায়। তখন বাইরে বের হওয়া আর কঠিন মনে হয় না, কাজের চাপও সহজ হয়ে যায়।’
মোটরবাইকের চালক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়। এই শীতে বাইকে বের হলে শীতের কাপড় ছাড়া থাকা যায় না। মুখ, হাত, গলা সব ঢেকে রাখতে হয়, না হলে ঠান্ডায় কাঁপা লাগে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘টানা কয়েক দিন তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোররাতে ঠান্ডা বাতাস বেশি সক্রিয় থাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যায়। তবে সূর্য ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা উষ্ণতা আসে। আজ (শনিবার) সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি মাসের শেষের দিকে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।’
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে বাজারের আজাদের সিএনজি গ্যারেজ থেকে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন দ্রুত আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানমালিকেরা।
এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রঞ্জিত কুমার সাহা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। এতে ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।
লবীব আহমদ, সিলেট
সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় ১৪৫টি মামলা করা হলেও তদন্ত শেষ হয়নি একটিরও। এসব মামলায় ৯ হাজার ৯২৫ জন এজাহারভুক্ত আসামির মধ্যে ৬৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও কোনো বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়নি। এর মধ্যে সিলেট নগর পুলিশে মামলা-আসামি ও গ্রেপ্তার বেশি রয়েছে। গড়ে ৬৮ জন একটি মামলার আসামি। তবে নভেম্বরের মধ্যে কয়েকটি মামলার অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আইনে কী আছে, জানতে চাইলে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আবুল ফজল চৌধুরী নামের এক আইনজীবী বলেন, ‘আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধির আইনে আছে ৪ মাসের মধ্যে মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে। একটা মামলায় সর্বোচ্চ ৪ মাসের মধ্যে যদি তদন্ত সমাপ্ত না হয়, তাহলে ওই মামলায় যদি কেউ জেলহাজতে থাকে, তাহলে তাকে জামিনের বিষয়ে কনসিডার (বিবেচনা) করতে হবে।’
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সিলেটের গোলাপগঞ্জে ৭, বিয়ানীবাজারে ৪ ও সিলেট সদর উপজেলার ২ জন শহীদ হয়েছেন। আর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দিনাজপুরের রুদ্র সেন শহীদ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।
সিলেট মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) ৬টি থানায় ১০৪টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা করা হয়েছে কোতোয়ালি থানায়। সেখানে ৭৩টি মামলায় ৫ হাজার ৫০৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩২৬ জনকে। আর সবচেয়ে কম ১টি মামলা করা হয়েছে মোগলাবাজার থানায়। সেখানে ১৪৫ জনকে আসামি করা হয়, আর পুলিশ এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসমন্বয়ক ফয়সাল হোসাইন বলেন, ‘প্রকৃত আসামিদের গ্রেপ্তার না করা দুঃখজনক ঘটনা।’
সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমরা অনেক মামলার চার্জশিট দাখিলের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছি। ৫ আগস্টের মামলাগুলোতে আসলে বিভিন্ন এভিডেন্স কালেকশন করাটা অনেকটা কঠিন, এজন্য দেরি হচ্ছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া শুরু করে দেব। এরপর দু-একটা হয়ে গেলে পরপর বাকিগুলোও হয়ে যাবে। আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা আশা করছি, বেশ কয়েকটি মামলার চার্জশিট দাখিল করতে পারব।’
সিলেটের পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, ‘মামলাগুলো তদন্তাধীন। এগুলো আমি ক্লোজলি মনিটরিং করতেছি। এগুলো খুবই কমপ্লেক্স মামলা। অনেক মামলায় অনেককে আসামি করা হয়েছে, যাদেরকে সাক্ষী করা হয়েছে, তাদেরকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে বাদী এসে আবার মামলা এফিডেভিট করাচ্ছে, যে ঘটনায় জড়িত ছিল না। এ কারণেই মূলত মামলাগুলো কিছুটা পেছাচ্ছে। আমরা বেশ কিছু মামলার চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ার পর্যায়ে চলে আসছি। মামলাগুলোর ভালো অগ্রগতি আছে।’
অভিজিৎ সাহা, নালিতাবাড়ী (শেরপুর)
গারো পাহাড়ের জঙ্গলে সকাল থেকেই দেখা যায় একদল মানুষের দৌড়ঝাঁপ। কারও হাতে লম্বা লাঠি, তাতে বাঁধা জাল। তাঁদের লক্ষ্য একটাই—গাছের ডালে ঝুলে থাকা পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করে সেখান থেকে ডিম সংগ্রহ করা। পিঁপড়ার হুলে জর্জরিত শরীর, তবুও মুখে হাসি। কারণ এভাবেই চলছে তাঁদের সংসার। শেরপুরের নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ে শতাধিক পরিবারের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন এখন এই পিঁপড়ার ডিম।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নালিতাবাড়ীর সমসচূড়া ও রামচন্দ্রকুড়া, আর ঝিনাইগাতীর বাঁকাকুড়া, গজনী, নয়া রাংটিয়া, বউবাজার ও বটতলা গ্রামের বাসিন্দারা পিঁপড়ার ডিম সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত। ভোর থেকে শুরু হয় তাঁদের ডিম সংগ্রহ অভিযান, চলে দুপুর পর্যন্ত। এরপর বিকেলে গ্রামের বাজারে বসে পিঁপড়ার ডিমের হাট। বিশেষ করে রাংটিয়া, বউবাজার ও বটতলা বাজারে প্রতিদিনই জমে ওঠে এ বিশেষ বেচাকেনা।
প্রতি কেজি ডিম বিক্রি হয় ১ হাজার থেকে ১২০০ টাকা দরে। একজন সংগ্রাহক দিনে গড়ে ৪০০-৭০০ গ্রাম পর্যন্ত ডিম সংগ্রহ করতে পারেন। পরে ডিমগুলো ওজন করে কার্টনে ভরে মহাজনের কাছে পাঠানো হয়। সন্ধ্যায় তালিকা অনুযায়ী সংগ্রহ করা ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রাপ্য টাকা। এভাবেই পাহাড়ের এই দরিদ্র পরিবারগুলো চালায় সংসার, মেটায় সন্তানের পড়াশোনার খরচও।
বড়শি দিয়ে মাছ ধরেন এমন শিকারিরাই এ ডিমের প্রধান ক্রেতা। কারণ, মাছ ধরার সময় এই ডিম প্রাকৃতিক টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই মাছ ধরার মৌসুম কিংবা প্রতিযোগিতা শুরু হলে পিঁপড়ার ডিমের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।
দুই থেকে চারজন মিলে দল গঠন করে সংগ্রাহকেরা পাহাড়ের শাল-গজারি বন, ঝোপঝাড় ও বড় গাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করেন। তাঁরা ব্যবহার করেন জাল মোড়ানো বিশেষ লাঠি, যা দিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে পিঁপড়ার বাসা নামিয়ে আনা যায়। তবে ডিম তোলার সময় পিঁপড়ার দংশন থেকে রেহাই মেলে না কারও। তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেই তাঁরা সংগ্রহ চালিয়ে যান পেটের দায়ে, টিকে থাকার তাগিদে।
জানতে চাইলে ডিম সংগ্রাহক কোপেন্দ্র কোচ (৪৫) বলেন, ‘আগে পাহাড়ে প্রচুর ডিম পাওয়া যেত। এখন গাছপালা কমে যাওয়ায় বাসাও কমে গেছে। তবু আয়-রুজির আশায় প্রতিদিন ভোর থেকে ডিম খুঁজে বেড়াই।’ ডিম সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য জানিয়ে শোয়েব হাসান (৩৮) বলেন, ‘পিঁপড়ার কামড়ে ম্যালা কষ্ট হয়। কিন্তু আয় আর সংসারের কথা ভেবে সহ্য করা লাগে। এখন এ কষ্ট সইয়া গেছে।’
ক্রেতা ইলিয়াস উদ্দীন (৪২) বলেন, ‘আমরা স্থানীয় বাজার থেকে ডিম সংগ্রহ করার পর প্যাকেটজাত করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠাই। বর্ষা ও শীত মৌসুমে লাল পিঁপড়ার ডিমের জোগান থাকে সবচেয়ে বেশি, তখন বিক্রিও ভালো হয়।’
এ বিষয়ে গারো পাহাড়, বন্য প্রাণী ও নদী রক্ষা পরিষদের উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান সোহেল বলেন, মানুষগুলোর প্রতিদিনের এ সংগ্রাম, পাহাড়ি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা জীবনের গল্প যেন গারো পাহাড়ের মানুষের অদম্য টিকে থাকার প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির দান পিঁপড়ার ডিমই হয়ে উঠেছে তাঁদের জীবনের রুটি-রুজির একমাত্র উৎস।
