চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৩ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের কচুয়া ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় যৌথ বাহিনীর পৃথক অভিযানে শাহাদাত হোসেন বাবুল (৪৩), ফারুক হোসেন (৩০) ও জাকির হোসেন (৩৫) নামে তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান।
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী তালিকাভুক্ত মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কচুয়া উপজেলার সাতবাড়িয়া এলাকা থেকে মাদক কারবারি বাবুল ও ফারুককে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৫৫টি ইয়াবা বড়ি।
অপর অভিযানে বেলা ২টার দিকে হাজীগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মাদক কারবারি জাকির হোসেনকে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১০টি ইয়াবা বড়ি।
অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান বলেন, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিজ নিজ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিন দিনমজুর হত্যা মামলার আসামি মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকার ডেমরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
এ সময় অপর আরেক ছাত্রলীগ নেতা মো. সাগর মিয়াকে (২৯) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত সাজ্জাদ হোসেন সাগর মুন্সিগঞ্জ শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আর সাগর মিয়া সদর উপজেলার মীরকাদিম পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে গ্রেপ্তার সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে আদালতে তোলা হয়। তখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দিনমজুর সজল মোল্লা হত্যা মামলায় তাঁকে পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশীকুর রহমান ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জ ডিবি পুলিশের একটি টিম ঢাকার ডেমরা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র মহড়া দেন সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগর। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী হত্যাসহ ১০টি মামলা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট শহরের থানারপুল এলাকা থেকে কৃষি ব্যাংক মোড় ও থানারপুল থেকে মানিকপুর এলাকা পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজী, সজল মোল্লা ও নুর মোহাম্মদ ডিপজল নিহত হন।
নোয়াখালী প্রতিনিধি
‘মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব’—জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে এ মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলের হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক।
আজ বৃহস্পতিবার নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের তাহিরপুর তামীরুল উম্মাত ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফয়সালা হয়ে যাবে, কে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হবে, কারণ, শেখ হাসিনা নেই, তাঁর গুন্ডাপান্ডারাও নেই যে দিনের ভোট রাতে নেবে এবং কেন্দ্র দখল করবে।
বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘গত ১৬ বছর জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। মাদ্রাসাশিক্ষকদের জোর করে তাদের দল করতে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করায় অনেককে হত্যা করেছে।
‘বিএনপির হাজার হাজার, লাখ লাখ নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। আয়নাঘরে নিয়ে নির্যাতন করেছে, সব সমানে সমান। তাই আমাদের মধ্যে মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব। জনরায় যা হবে, তা আমরা মেনে নিয়ে এলাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে থেকে উন্নয়ন করব।’
আতাউর রহমান সুজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান একরামী, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের আহ্বায়ক এম এ আজিম চৌধুরী প্রমুখ।
পরে অতিথিরা আলিম প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ, খাতা, কলম ও পরিচয়পত্র তুলে দেন।
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর বাজারসংলগ্ন কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইজিবাইকচালক দুলাল মিয়া (৬০) চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার মৃত আলতাব আলীর ছেলে। তিনি গোপালদী পৌরসভার উত্তর কলাগাছিয়ায় মিজান মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে দুলাল মিয়া তাঁর ইজিবাইক চালাচ্ছিলেন। কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ইজিবাইকটির। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দুলাল মিয়াকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরচালক ট্রাক্টরটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে আড়াইহাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত যান দুটি উদ্ধার করে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক্টরটি উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক চালককে আটকের জন্য অভিযান চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দিতে টাস্কফোর্সকে আরও ছয় মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট।
রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলা তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।
ওই সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে না পারায় চলতি বছরের ২২ এপ্রিল আরও ছয় মাস সময় চায় রাষ্ট্রপক্ষ। সেই সময়ও গতকাল শেষ হয়।
২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়াবাসা থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনির ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ। বাদীপক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।
শুনানিতে শিশির মনির বলেন, ‘আগেও টাস্কফোর্স ছয় মাস করে দুবার সময় নিয়েছিল। অগ্রগতি প্রতিবেদন না দিতে পারার কারণে আমরা সংক্ষুব্ধ, দেশের মানুষও সংক্ষুব্ধ।’
আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, ‘এত বড় টাস্কফোর্স গঠন করা হলো, কিন্তু তদন্ত সম্পর্কে লিখিত কিছু পাচ্ছি না। কী হচ্ছে, না হচ্ছে—সে বিষয়ে আদালতে অন্তত একটা রিপোর্ট আসুক।’
অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ বলেন, এটি অনেক পুরোনো মামলা। টাস্কফোর্স কাজ করছে। কাজ করে অনেক দূর এগিয়েছে। একটা অগ্রগতি প্রতিবেদন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা হচ্ছে।
আদালত তখন বলেন, ‘আগে একটা রেজিম ছিল। বর্তমান রেজিম এই ব্যাপারে সিরিয়াস। বেশি সময় দেওয়া ঠিক হবে না। তিন মাস দিচ্ছি।’
এর প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘তিন মাসে পারবে না। ছয় মাস দেন। বারবার আসতে চাচ্ছি না।’
শিশির মনির তখন বলেন, ‘ছয় মাস সময় দেওয়া হলে তখন নতুন রেজিম থাকবে। বর্তমান সরকার মামলাটি সিরিয়াসলি নিয়েছে। আরেক সরকার এসে সিরিয়াসলি না-ও নিতে পারে।’
অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘তদন্ত তদন্তের মতো চলবে। সরকার পরিবর্তন হলেও তাতে কিছু আসে যায় না।’
