Ajker Patrika

চট্টগ্রামে নালা থেকে বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর আনন্দবাজার এলাকার নালা (ড্রেন) থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পকেটে পাওয়া একটি চাবি থেকে পুলিশ ধারণা করছে, লোকটি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে নগরীর বন্দর থানার আনন্দবাজার ময়লার ডিপোর পাশের একটি ড্রেনে ওই মরদেহ পাওয়া যায়। এর আগে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে বস্তাভর্তি মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিম বলেন, আনুমানিক ৪৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তাঁকে শ্বাসরোধে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি বলেন, ‘আমাদের ধারণা, অন্য কোথাও খুন করে লাশটি এখানে এনে ফেলে যাওয়া হয়েছে। মরদেহের পকেটে পাওয়া একটা চাবি থেকে ধারণা করা হচ্ছে, লোকটি একজন অটোরিকশাচালক। তবে স্থানীয় লোকজন কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। আমরা তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশনিহতচট্টগ্রাম বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দুর্বল পাকিস্তান কীভাবে আধুনিক যুদ্ধবিমান বানাল

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের বিক্ষোভে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে ছাত্রীকে হত্যা

ইরানের বিক্ষোভে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে ছাত্রীকে হত্যা

মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ করা যাবে মোবাইল অ্যাপে

মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ করা যাবে মোবাইল অ্যাপে

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

‘নিরাপত্তার আশ্বাসে’ গৃহবধূকে ধর্ষণ, মানিকগঞ্জ হাসপাতালে ২ আনসার আটক

মানিকগঞ্জ হাসপাতালে গৃহবধূকে ধর্ষণ, ২ আনসার আটক

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

টঙ্গীতে কারখানায় অর্ধশত পোশাকশ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গীতে কারখানায় অর্ধশত পোশাকশ্রমিক অসুস্থ

রিয়াল-বার্সার খেলা দেখে উল্লাস, জুনিয়র শিক্ষার্থীদের ওপর সিনিয়রদের হামলা

রিয়াল-বার্সার খেলা দেখে উল্লাস, জুনিয়র শিক্ষার্থীদের ওপর সিনিয়রদের হামলা

টেকনাফ সীমান্তে গুলির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ, নিরাপত্তা দাবি

টেকনাফ সীমান্তে গুলির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ, নিরাপত্তা দাবি

মাদারীপুরে স্কুলশিক্ষককে হাতুড়িপেটা

মাদারীপুরে স্কুলশিক্ষককে হাতুড়িপেটা