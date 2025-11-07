Ajker Patrika
> সারা দেশ

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

ফটিকছড়ি সংবাদদাতা
সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে দেন বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে দেন বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিএনপি নেতা কর্নেল (অব.) আজিম উল্লাহ বাহার মনোনয়ন না পাওয়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা।

আজ বিকেলে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় বিক্ষুব্ধরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে দেন। এতে সড়কে যানজট তৈরি হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা সদরের দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রঘোষিত ৭ নভেম্বরের সংহতি দিবসের সভার আয়োজন করেন উপজেলা বিএনপি। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আজিম উল্লাহ বাহার। একই সময় কার্যালয় থেকে ৫০০ গজ দূরে রাজঘাটে একই কর্মসূচি দেন বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া সরোয়ার আলমগীরের অনুসারীরা। বিকেল থেকে উভয় পক্ষের অনুসারীরা দলে দলে নিজ নিজ সভাস্থলে যোগ দেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সরোয়ার আলমগীরের নেতৃত্বে একটি মিছিল বিবিরহাট বাজার প্রদক্ষিণ করেন। কিছুক্ষণ পরেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে আজিম উল্লাহ বাহারের অনুসারীরা টিউব-টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন করে আজিম উল্লাহ বাহারকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। খবর পেয়ে ফটিকছড়ি থানা ও নাজিরহাট হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আজিম উল্লাহ বাহার বলেন, ‘আমরা সংহতি দিবসের সভাটি করে চলে যাই। পরে দলের নেতা-কর্মীরা আবেগের বশে কিছুটা বিশৃঙ্খলা করেন ও সড়কে নেমেছেন। পরে বুঝিয়ে তাদের ক্ষান্ত করি। পুলিশও এতে সহযোগিতা করেছেন।’

বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত সরওয়ার আলমগীর বলেন, ‘নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আছেন ও থাকবেন। আবেগের বশে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো ঘটতেই পারে।’

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, ‘সড়কে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখে আমরা সেখানে গিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিএনপিঅবরোধমনোনয়নবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় শিগগির ২০ হাজার সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন, থাকছে কোন কোন দেশ

‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে’

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পোড়া কার্গো ভিলেজ থেকে মোবাইল ফোন চুরি, আনসার সদস্য বরখাস্ত

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

> সারা দেশ

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামের (বাঁয়ে) কুশল বিনিময়। ছবি: সংগৃহীত
রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামের (বাঁয়ে) কুশল বিনিময়। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পা ধরে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামকে ক্লোজড (প্রত্যাহার) করা হয়েছে। সার্জেন্ট আরিফুল ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের মিরপুর জোনে কর্মরত ছিলেন।

আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার গৌতম কুমার বিশ্বাসের সই করা এক আদেশে তাঁকে ক্লোজড করা হয়।

আদেশে বলা হয়, প্রশাসনিক কারণে সার্জেন্ট আরিফুল ইসলামকে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ থেকে প্রত্যাহার করে ডিএমপি সদর দপ্তরে (সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগ) সংযুক্ত করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার গৌতম কুমার বিশ্বাস বলেন, সার্জেন্ট আরিফুলকে প্রত্যাহার করে ডিএমপি সদর দপ্তরের ডিসি (অ্যাডমিন) কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্ত কী কারণে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি।

তবে ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরিফুল নামের একজন সার্জেন্ট তাঁর ডিউটির স্থানে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর বাইরে কোনো কিছুর সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই।

এর আগে দুপুরে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় রুহুল কবির রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করেন সার্জেন্ট আরিফুল। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকারুহুল কবির রিজভীট্রাফিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় শিগগির ২০ হাজার সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন, থাকছে কোন কোন দেশ

‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে’

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পোড়া কার্গো ভিলেজ থেকে মোবাইল ফোন চুরি, আনসার সদস্য বরখাস্ত

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

> সারা দেশ

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আব্দুর রউফ। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুর রউফ। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা-২ আসনে দলীয় প্রার্থী আব্দুর রউফের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে আবেদন করেছেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ৩৩ নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যৌথভাবে এই আবেদন করেন। আবেদনের অনুলিপি খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের কাছে পাঠানো হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত মো. আব্দুর রউফ অতীতে কয়েকবার দল পরিবর্তন করেছেন। ২০০৯ সালে বিএনপি থেকে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে পরে আবার তিনি বিএনপিতে ফেরেন। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, দলীয় আদেশ অমান্য করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় ২০২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিএনপি আব্দুর রউফকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করে। সেই বহিষ্কারাদেশ এখনো প্রত্যাহার হয়নি। এ ছাড়া, গত ২৩ এপ্রিল এক মাহফিলে ইসলামি বক্তা কবির বিন সামাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ও আপত্তিকর আচরণের অভিযোগে তিনি আলোচনায় আসেন, যা দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় বইয়ে দেয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় আলেম-ওলামারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি জানান। আবেদনে আরও বলা হয়, সাতক্ষীরা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন ও সরকারি খাসজমি দখলের ঘটনায় গত বছর জেলা প্রশাসক আব্দুর রউফকে প্রকাশ্যে ‘বাটপার’ বলেছিলেন, যার ভিডিও ভাইরাল হয়।

আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করে আগরদাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘চেয়ারম্যান আব্দুল আলিম দীর্ঘদিন সাতক্ষীরা সদর উপজেলা বিএনপির নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা তাঁকে সুখে-দুঃখে পেয়েছি। আমরা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাশা করি।’

উল্লেখ্য, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত সোমবার (৩ নভেম্বর) দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। তার পরপরই রাত ১০টায় খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের বিনেরপোতা বাইপাস মোড়ে আব্দুর রউফের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেন। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের কারণে ঘণ্টাদুয়েক যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

বিষয়:

সাতক্ষীরাবিএনপিখুলনা বিভাগমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় শিগগির ২০ হাজার সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন, থাকছে কোন কোন দেশ

‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে’

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পোড়া কার্গো ভিলেজ থেকে মোবাইল ফোন চুরি, আনসার সদস্য বরখাস্ত

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

> সারা দেশ

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৩০
মো. রকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মো. রকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন যুবলীগ নেতা মো. রকিবুল ইসলাম। তিনি নালিতাবাড়ী পৌর যুবলীগের পদে থাকলেও এখনো পদত্যাগ করেননি বলে জানা গেছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম স্বাক্ষরিত ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট এ জেলা কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ করা হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রকিবুল ইসলাম নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরান ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি মরিচপুরান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন এবং ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রয়াত মতিয়া চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছেন।

এনসিপিতে আসার বিষয়ে রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘যুবলীগে আমাকে কার্যক্রমে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। সাধারণ সম্পাদক পদেও সুযোগ পাইনি। এখন যুবলীগে কোনো কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি।’

এ বিষয়ে শেরপুর এনসিপির আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. লিখন মিয়া বলেন, ‘রকিবুল ইসলাম যুবলীগের পদে আছেন, এ তথ্য আমরা জানতাম না। তিনি এনসিপির কার্যক্রমে সক্রিয় থাকায় পদ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যাচাই করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কমিটিশেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীযুবলীগজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় শিগগির ২০ হাজার সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন, থাকছে কোন কোন দেশ

‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে’

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পোড়া কার্গো ভিলেজ থেকে মোবাইল ফোন চুরি, আনসার সদস্য বরখাস্ত

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

> সারা দেশ

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত, এখন অন্য কেউ: নুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদের সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জে যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদের সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগে চাঁদা শামীম ওসমানের লোকেরা নিত; এখনো কেউ না কেউ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিবিরোধী যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদের তারুণ্য সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘৫ আগস্টের আগে যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন বাজি রেখে রাজপথে নেমেছি, তা গণ-অভ্যুত্থানের পরের ১৫ মাসেও পূরণ হয়নি। আগামীতে বাংলাদেশ কোন দিকে এবং কীভাবে পরিচালিত হবে, তার ফয়সালা হবে এই নির্বাচনে।

‘তাই ছাত্র-জনতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আপনারা নির্বাচনে কাদের ভোট দেবেন। ভালো মানুষকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে দেশের ভালো হবে। পেশিশক্তি, কালোটাকার মাফিয়া ও দুর্বৃত্তদের পেছনে স্লোগান দিয়ে রাজনীতি করার দিন শেষ।’

নুর আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জে অসংখ্য সংগ্রামী ও সাহসী তরুণ রয়েছেন, যাঁরা শামীম ওসমানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাসিনার পতনের জন্য লড়াই করেছেন। মানুষের সমর্থন পেলে তাঁরাই আগামী দিনের জনপ্রতিনিধি হবেন।

রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন দলের নেতারা মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই মাদকের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। শুধু ব্যক্তি পাল্টায়, দৃশ্যপট পাল্টায় না।

‘নারায়ণগঞ্জের কলকারখানা ও শিল্পমালিকদের কাছ থেকে আগে শামীম ওসমানের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের লোকেরা চাঁদা নিত। এখনো কেউ না কেউ চাঁদা নিচ্ছে। চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট দরকার। কিন্তু কেউ সেটি চায় না। কারণ, সবাই ভোটকেন্দ্র দখল করার জন্য, গুন্ডামি, মাস্তানি করার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়।’

এখন পর্যন্ত গণঅধিকার পরিষদ কারও সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেনি জানিয়ে নুরুল হক বলেন, ‘রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দেশের পরিবর্তনের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বিবেচনার পর আমরা জোটের কথা ভাবব।’

নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি শেখ সাব্বিরের সভাপতিত্বে ও ছাত্র অধিকারের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তারুজ্জামান রাজের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদ মামুন, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান প্রমুখ।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জমাদকসমাবেশগণঅধিকার পরিষদচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় শিগগির ২০ হাজার সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন, থাকছে কোন কোন দেশ

‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে’

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পোড়া কার্গো ভিলেজ থেকে মোবাইল ফোন চুরি, আনসার সদস্য বরখাস্ত

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’