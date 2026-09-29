১২ দিন পর আবার উৎপাদনে সিইউএফএল

কারিগরি ত্রুটিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া চট্টগ্রামে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) উৎপাদন ১২ দিন পর আবারও শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কারখানাটিতে পুনরায় ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সিইউএফএলের কর্মকর্তা এ কে এম সেলিম রেজা চৌধুরী।
কারখানা সূত্রে জানা গেছে, টানা ৬ মাস বন্ধ থাকার পর গ্যাস সংকট কাটিয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে উৎপাদনে যাওয়ার পর ১৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টার দিকে কারিগরি সমস্যায় আবারও বন্ধ হয়ে যায় কারখানাটির উৎপাদন। এরপর ত্রুটি শনাক্ত করে তা সমাধানের কাজ শুরু করেন প্রকৌশলীরা। দীর্ঘ ১২ দিন কারিগরি সমস্যা সমাধানের পর আজ বিকেল ৩টার দিকে ফের উৎপাদনে যায় সিইউএফএল। বর্তমানে কারখানাটিতে স্বাভাবিকভাবে ইউরিয়া উৎপাদন চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
সিইউএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান বলেন, ‘আজ বিকেল ৩টার দিকে আবারও উৎপাদনে ফেরে কারখানাটি। কারিগরি যে সমস্যা ছিল, তা সমাধান করা হয়েছে। আশা করছি আর কোনো সমস্যা হবে না।’
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