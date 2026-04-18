সাতকানিয়ায় কৃষিজমির মাটি কাটার অভিযোগে ৩ খননযন্ত্র ও ৩ ডাম্প ট্রাক বিকল

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
সাতকানিয়ায় তিনটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক বিকল করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কাটা ও পরিবহনে ব্যবহৃত তিনটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক বিকল করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) ভোর ও সকালে উপজেলার দক্ষিণ ঢেমশার নাপিতের চর এবং কালিয়াইশের মৌলভীর দোকান এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এসব যানবাহন বিকল করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নাপিতের চর ও মৌলভীর দোকান এলাকায় কৃষিজমির মাটি কেটে ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে আগেই মাটি কাটা ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।

এ সময় নাপিতের চর এলাকায় একটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক এবং মৌলভীর দোকান এলাকায় দুটি খননযন্ত্র পাওয়া যায়। পরে সেগুলো আনসার সদস্যদের সহযোগিতায় বিকল করে দেওয়া হয়।

সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান বলেন, অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কেটে ইটভাটায় নেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে মাটি কাটা ও পরিবহনে ব্যবহৃত তিনটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক পাওয়া যায়। পরে সেগুলো বিকল করে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

যানবাহনচট্টগ্রাম জেলাইটভাটাচট্টগ্রাম বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
