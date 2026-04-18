সাতকানিয়ায় কৃষিজমির মাটি কাটার অভিযোগে ৩ খননযন্ত্র ও ৩ ডাম্প ট্রাক বিকল

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কাটা ও পরিবহনে ব্যবহৃত তিনটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক বিকল করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
শনিবার (১৮ এপ্রিল) ভোর ও সকালে উপজেলার দক্ষিণ ঢেমশার নাপিতের চর এবং কালিয়াইশের মৌলভীর দোকান এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এসব যানবাহন বিকল করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নাপিতের চর ও মৌলভীর দোকান এলাকায় কৃষিজমির মাটি কেটে ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে আগেই মাটি কাটা ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।
এ সময় নাপিতের চর এলাকায় একটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক এবং মৌলভীর দোকান এলাকায় দুটি খননযন্ত্র পাওয়া যায়। পরে সেগুলো আনসার সদস্যদের সহযোগিতায় বিকল করে দেওয়া হয়।
সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান বলেন, অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কেটে ইটভাটায় নেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে মাটি কাটা ও পরিবহনে ব্যবহৃত তিনটি খননযন্ত্র ও তিনটি ডাম্প ট্রাক পাওয়া যায়। পরে সেগুলো বিকল করে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
নীলফামারীর সৈয়দপুরে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৪ হাজার ৫০৫ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে শহরের বাইপাস সড়কের মেসার্স রোকেয়া গ্যাস ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ওই তেল জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকায় ৭ জনকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে..৪ মিনিট আগে
মাদারীপুরে ছয়টি স্বর্ণের দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদের আঘাতে আহত হয়েছেন একজন। শনিবার (১৮ এপ্রিল) ভোররাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার হাউসদি বাজারের স্বর্ণকার পট্টিতে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ধরার অপরাধে ১৭ জেলেকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বাকি চারজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। জব্দ করা জাল ও নৌকা কোস্ট গার্ড হেফাজতে রয়েছে এবং জাটকা এতিমখানায়...১৩ মিনিট আগে
হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তাসহ মোট ১৭৯টি পদের মধ্যে ৭৬টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সিনিয়র কনসালট্যান্ট, জুনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিকেল অফিসার, অ্যানেসথেটিস্ট, রেডিওলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট ও ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসারের একাধিক পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে।১৮ মিনিট আগে