Ajker Patrika
রাজনীতি

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৪৯
মো. মাহফুজ আলম। ফাইল ছবি

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শুরু করা কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার বলে মনে করেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। আজ শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা জানান তিনি।

মাহফুজ আলমের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

মাহফুজ তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় পার্ক বা জাদুঘর করার আগে সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা জরুরি। বিগত লীগ সরকারের আমলে কিছু কাজ শুরু হয়েছিল। সেটা চালিয়ে নেয়া দরকার।’

মাহফুজ আরও লিখেছেন, ‘ঢাকার ঐতিহ্য চার শ বছরেরও পুরানো, এটা প্রমাণ করার সুযোগ আছে এখান থেকে। আরো প্রমাণ যে নাই, তা নয়। নগরায়ণ, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র যেমন জরুরি, তেমনি এ নগরের অতীত ও ঐতিহ্য সংরক্ষণও জরুরি।’

বিষয়:

সরকারফেসবুকউপদেষ্টাপাঠকের আগ্রহআওয়ামী লীগমাহফুজ আলম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

