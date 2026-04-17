লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শুরু করা কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার বলে মনে করেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। আজ শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা জানান তিনি।
মাহফুজ তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় পার্ক বা জাদুঘর করার আগে সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা জরুরি। বিগত লীগ সরকারের আমলে কিছু কাজ শুরু হয়েছিল। সেটা চালিয়ে নেয়া দরকার।’
মাহফুজ আরও লিখেছেন, ‘ঢাকার ঐতিহ্য চার শ বছরেরও পুরানো, এটা প্রমাণ করার সুযোগ আছে এখান থেকে। আরো প্রমাণ যে নাই, তা নয়। নগরায়ণ, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র যেমন জরুরি, তেমনি এ নগরের অতীত ও ঐতিহ্য সংরক্ষণও জরুরি।’
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধানের বাসার সামনে ‘মব সৃষ্টি’ ও পঞ্চগড়ে জাগপার জেলা কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।১ ঘণ্টা আগে
সংসদে কথা বলার যোগ্যতা রয়েছে—এমন প্রার্থীদেরই মূল্যায়ন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরুর আগে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ১২ মার্চ প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত ১৩৩টি অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির কথা থাকলেও অধিকাংশই আলোচনায় আনা হয়নি। কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে সব অধ্যাদেশ সংসদের টেবিলে আনার বিষয়ে সম্মতি থাকার পরও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি এবং আলোচ্যসূচিতে মাত্র একটি বিষয় রাখা হয়।৯ ঘণ্টা আগে
ঢাকা–রাষ্ট্র এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং গত ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা আজ উপেক্ষিত—এমন অভিযোগ করে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ শোভন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর...১০ ঘণ্টা আগে