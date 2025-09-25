Ajker Patrika
চট্টগ্রামে জুলাই হত্যাকাণ্ডে প্রথম অভিযোগপত্র গ্রহণ, আসামি সাবেক তিন মন্ত্রীসহ ২৩১

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার বহদ্দারহাট এলাকায় শহীদুল ইসলাম শহীদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় ২৩১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করলেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চতুর্থ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মোস্তফার আদালত অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে দায়ের হওয়া হত্যা মামলাগুলোর মধ্যে আদালতে জমা হওয়া প্রথম অভিযোগপত্র এটি।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী জানান, অভিযোগপত্রটি গত ৩০ জুলাই আদালতে জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও চান্দগাঁও থানার উপপরিদর্শক মো. ফয়সাল।

মামলার বাদী শফিকুল ইসলাম আদালতে অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন করেন। তবে শুনানি শেষে আদালত বাদীর সেই নারাজি আবেদন খারিজ করে দেন।

মামলার এজাহার থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত বছরের ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শহীদ। ওই বছরের ১৯ আগস্ট ভিকটিমের ভাই শফিকুল ইসলাম চান্দগাঁও থানায় হত্যা মামলা করেন।

এতে আটজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় ৩০০ থেকে ৪০০ জনকে আসামি করা হয়। পুলিশ তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী ও আ জ ম নাছির উদ্দীন, সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, এম এ লতিফ, আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দীন নদভী, মহিউদ্দিন বাচ্চু, আবদুচ ছালাম, এস এম আল মামুন ও নোমান আল মাহমুদ। বাকি আসামিরা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী।

এদিকে আদালতে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা মো. ফয়সাল জানান, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ছোড়া ১০টি গুলি লেগেছে শহীদুলের শরীরে। শটগান ও বন্দুক থেকে এসব গুলি ছোড়া হয়। এতে শহীদুলের মৃত্যু হয়।

চট্টগ্রাম জেলামামলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
