সোনারগাঁয়ে ৭ ডাকাত আটক, গণপিটুনি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে সাত ডাকাত সদস্যকে আটকের ঘটনায় সংঘবদ্ধ এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের পাকুন্দা সেতু এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ ডাকাত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ছোরা, চাপাতি ও রড উদ্ধার করা হয়। আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে সড়কের পাশে একটি জঙ্গলে অবস্থান করে তারা বিভিন্ন যানবাহনে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানা গেছে।

আটক ব্যক্তিরা হলো, মো. আবদুল্লাহ (২২), মিন্টু (২১), হৃদয় (২০), সাগর (২৩), শিপন (১৮), জাকির হোসেন (২৫) ও জিতেন্দ্র বর্মন (২২)।

জানা গেছে, এশিয়ান হাইওয়ে (মদনপুর-জয়দেবপুর) সড়কের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন সংঘবদ্ধ ডাকাত দল সন্ধ্যা নামার পর থেকে যাত্রীবাহী যানবাহনে যাত্রীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ ছাড়া নিয়মিত বিদেশফেরত যাত্রীদের বহন করা গাড়ি টার্গেট করে ডাকাতেরা সর্বস্ব লুট করে।

এদিকে আজ পাকুন্দা ব্রিজ এলাকায় সড়কের পাশে একটি জঙ্গলে ১০-১২ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় তালতলা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ওই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় টর্চলাইট জঙ্গলের দিকে জ্বালাতেই ডাকাতেরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে পুলিশ তাদের ধাওয়া দিলে এলাকাবাসী ছুটে এসে ডাকাতদের ধরে গণপিটুনি দেয়। এলাকাবাসীর গণপিটুনির সময় ডাকাতদের পুলিশ গাড়িতে করে নেওয়ার পথে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপরও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

এ বিষয়ে তালতলা তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক আবদুল হক জানান, দেশীয় অস্ত্রসহ ৭ ডাকাতকে আটক করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ মানুষ তাদের গণধোলাই দেওয়ায় তারা আহত হয়েছে, আটক ডাকাতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিবুল্লাহ বলেন, এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ ডাকাতকে আটক করা হয়েছে। শনিবার তাদের বিরুদ্ধে মামলার পর নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হবে।

নারায়ণগঞ্জডাকাতিআটকপুলিশঢাকা বিভাগসড়কসোনারগাঁ
