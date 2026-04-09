২৬ হাজার টন অকটেন নিয়ে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে

মালয়েশিয়া থেকে ২৬ হাজার টন অকটেন নিয়ে অয়েল ট্যাংকার ‘এমটি সেন্ট্রাল স্টার’ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জাহাজটি বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান নেয়। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে এটি পতেঙ্গার ডলফিন জেটিতে ভেড়ার পর অকটেন খালাস করা হবে। জাহাজটির স্থানীয় এজেন্ট প্রাইড শিপিং লাইনস এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জাহাজটি মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী।
প্রাইড শিপিং লাইনসের ম্যানেজিং পার্টনার মো. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, এমটি সেন্ট্রাল স্টার ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের আউটারে পৌঁছেছে। এতে ২৬ হাজার টন অকটেন রয়েছে। বৃহস্পতিবার এটি বার্থিং করে খালাস করা হবে।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চে বন্দরে মোট ৩৩টি জ্বালানিবাহী জাহাজ ভিড়েছিল। এর মধ্যে ১৫টি জাহাজ বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল, ৮টি এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) এবং ৯টি এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) নিয়ে এসেছে।
বন্দরসচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম জানিয়েছেন, দেশের জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে জ্বালানিবাহী জাহাজের বার্থিংকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জাহাজের তেল ও গ্যাস খালাস হয়েছে এবং পাইপলাইনে আরও কয়েকটি জাহাজ রয়েছে।
