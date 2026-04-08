অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অ্যাসোসিয়েট (এয়ার লাউঞ্জ) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৮ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট (এয়ার লাউঞ্জ)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাবলীল হতে হবে। এ ছাড়া কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্টে দক্ষতা আবশ্যক।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন ও সুবিধা: বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে প্রবেশ করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ এপ্রিল ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস

