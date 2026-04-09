মাদারীপুরে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত শিশুটি মারা গেছে

মাদারীপুরের কালকিনি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ গোপালপুর এলাকায় ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত রবিউল সরদার (১২) মারা গেছে।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে, বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেলে নিজ বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রবিউল সরদার ওই এলাকার খোকন সরদারের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় রবিউলের ঘুড়ি পাশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারে আটকে যায়। পরে সেটি ছাড়ানোর চেষ্টা করলে সে বিদ্যুতায়িত হয়। এতে গুরুতর আহত হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করেন। পরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম বলেন, ‘বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত শিশু রবিউল ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে বলে আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে জেনেছি। আমাদের টিম ঘটনাস্থলে গেছে। শাহবাগ থানা থেকে বার্তা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
