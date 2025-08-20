একই স্থানে বিএনপির দুই পক্ষের কর্মসূচি ঘিরে সংঘর্ষ-ভাঙচুর, আহত ৬

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের একই স্থানে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে একটি মোটরসাইকেল।
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে চরএলাহী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন চরএলাহী ইউনিয়ন যুবদল নেতা রুবেল (২৮); স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বারেক (৩০), সুমন (৩৪), খাইর বেগম (৩৮); ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ইমন (২৮) ও যুবদল কর্মী মাসুম (৩০)। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইমনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।
জানা গেছে, আজ বিকেলে চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন তোতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দলের একটি পক্ষ মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। তারা তোতার পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলেরও ডাক দেয়।
পরে একই স্থানে আরেকটি পক্ষ বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের ঘোষণা করে। চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসমাইল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মোস্তাফিজ ও সাহাব উদ্দিনের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই আয়োজন করা হয়।
তাদের এ কর্মসূচি ঘিরে দুপুর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরই জেরে বিকেলে বাজারে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে পাল্টাপাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হন।
বিএনপি নেতা ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ২৭ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে কিছু বিএনপি নেতার যোগসাজশে নির্মমভাবে চরএলাহী বাজারে আমার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর জামায়াত থেকে আসা বিএনপি নেতা ফখরুল ইসলামের যোগসাজশে আমাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের ওপর হামলা চালানো হয়। মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় আমার ছোট ভাই ইব্রাহীমকে ফাঁসানো হয়। এ ছাড়া আমার পরিবারের সদস্যদের নামে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হয়েছে।’
ইসমাইল হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে সব মিথ্যাচারের প্রতিবাদে চরএলাহী ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। ওই সময় প্রতিপক্ষের লোকজনের হামলায় এক যুবদল নেতাসহ চারজন আহত হন।’
চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহাব উদ্দিনের ভাই যুবদলের কর্মী মাসুম অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে ফেরার পথে স্কুলের সামনে তোতা চেয়ারম্যানের ছেলেদের নেতৃত্বে আমাদের ওপর হামলা হয়। এ সময় তারা ইমনকে কুপিয়ে ও আমাকে পিটিয়ে আহত করে। আমরা এ হামলার বিচার দাবি করছি।’
ঘটনার পর এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। যেকোনো সময় উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে স্থানীয় লোকজন আশঙ্কা করছেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশসহ যৌথ বাহিনী অবস্থান করছে। সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের একই স্থানে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে একটি মোটরসাইকেল।
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে চরএলাহী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন চরএলাহী ইউনিয়ন যুবদল নেতা রুবেল (২৮); স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বারেক (৩০), সুমন (৩৪), খাইর বেগম (৩৮); ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ইমন (২৮) ও যুবদল কর্মী মাসুম (৩০)। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইমনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।
জানা গেছে, আজ বিকেলে চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন তোতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দলের একটি পক্ষ মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। তারা তোতার পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলেরও ডাক দেয়।
পরে একই স্থানে আরেকটি পক্ষ বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের ঘোষণা করে। চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসমাইল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মোস্তাফিজ ও সাহাব উদ্দিনের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই আয়োজন করা হয়।
তাদের এ কর্মসূচি ঘিরে দুপুর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরই জেরে বিকেলে বাজারে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে পাল্টাপাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হন।
বিএনপি নেতা ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ২৭ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে কিছু বিএনপি নেতার যোগসাজশে নির্মমভাবে চরএলাহী বাজারে আমার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর জামায়াত থেকে আসা বিএনপি নেতা ফখরুল ইসলামের যোগসাজশে আমাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের ওপর হামলা চালানো হয়। মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় আমার ছোট ভাই ইব্রাহীমকে ফাঁসানো হয়। এ ছাড়া আমার পরিবারের সদস্যদের নামে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হয়েছে।’
ইসমাইল হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে সব মিথ্যাচারের প্রতিবাদে চরএলাহী ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। ওই সময় প্রতিপক্ষের লোকজনের হামলায় এক যুবদল নেতাসহ চারজন আহত হন।’
চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহাব উদ্দিনের ভাই যুবদলের কর্মী মাসুম অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে ফেরার পথে স্কুলের সামনে তোতা চেয়ারম্যানের ছেলেদের নেতৃত্বে আমাদের ওপর হামলা হয়। এ সময় তারা ইমনকে কুপিয়ে ও আমাকে পিটিয়ে আহত করে। আমরা এ হামলার বিচার দাবি করছি।’
ঘটনার পর এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। যেকোনো সময় উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে স্থানীয় লোকজন আশঙ্কা করছেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশসহ যৌথ বাহিনী অবস্থান করছে। সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনারসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার। এ সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অপরিষ্কার দেখে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পোশাক না পরায়১ মিনিট আগে
আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।৪ মিনিট আগে
বান্দরবানে রোয়াংছড়ি উপজেলায় চান্দের গাড়ি উল্টে হ্লায়ইনু মারমা (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে শিশুসহ পাঁচজন আহত হন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে মেরাইপাড়াসংলগ্ন পাহাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়নের বালুকাপাড়া গ্রামে ‘একঘরে’ করে রাখা এক দিনমজুর আব্দুল জলিল প্রামাণিককে মারধর করা হয়েছে। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। তবে এজাহারে একঘরে করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ নেই।১৫ মিনিট আগে