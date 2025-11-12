এনআইডি জালিয়াতি: নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে জালিয়াতির মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরির অভিযোগে এক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জন্মনিবন্ধন সহকারীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এ মামলাটি করেন সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অংটি চৌধুরী।
মামলার আসামিরা হলেন চট্টগ্রাম নির্বাচন কার্যালয়ের সাবেক থানা নির্বাচন কর্মকর্তা ও বর্তমানে ফেনী নির্বাচন কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৮ নম্বর শুলকবহর ওয়ার্ডের সাবেক জন্মনিবন্ধন সহকারী পিন্টু কুমার দে এবং জালিয়াতির মাধ্যমে যাঁর নামে এনআইডি তৈরি করা হয়—আবদুল জলিল নামের চট্টগ্রাম নগরীর দক্ষিণ হালিশহরের এক বাসিন্দা।
দুদক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, আবদুল জলিল ২০১১ সালের ২২ জুলাই চট্টগ্রাম নগরীর ৮ নম্বর শুলকবহর ওয়ার্ডে জন্মনিবন্ধন করেন। পরে ২০১৭ সালের ১৪ মে একই ব্যক্তি আবারও একই ওয়ার্ড থেকে জন্মনিবন্ধন করেন। সেই জন্মনিবন্ধনের ভিত্তিতে তিনি পরে চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা নির্বাচন কর্মকর্তা কার্যালয়ে আবেদন করে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পান।
দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, আবদুল জলিল নির্বাচন কমিশনে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের আবেদনে স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করেছেন—চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভা; কিন্তু নির্বাচন কমিশনে তিনি যে জন্মনিবন্ধন জমা দিয়েছেন, সেখানে স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ আছে—কক্সবাজার জেলার চৌফলদণ্ডী এবং বর্তমান ঠিকানা হিসেবে চট্টগ্রাম নগরীর শুলকবহর আব্দুল লতিফ রোড উল্লেখ আছে।
কিন্তু জন্মনিবন্ধনের তথ্য অনুযায়ী স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় আবদুল জলিল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কখনো বসবাসের কোনো তথ্য পায়নি দুদক। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনে আবেদন ফরমের ৪৬টি ঘরে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক অসংগতি পেয়েছে দুদক। ফরমে মোবাইল নম্বর, ধর্ম, ভোটার তালিকায় বাদ পড়ার কারণ, শনাক্তকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, তথ্য সংগ্রহকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, সুপারভাইজারের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, যাচাইকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের সংশ্লিষ্ট ঘরে কোনো তথ্য উল্লেখ না করে ঘরগুলো খালি রাখা হয়।
এ ছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ফরমের সঙ্গে আবদুল জলিল জমির কাগজ, জাতীয়তা সনদ, শিক্ষা সনদ, বিদ্যুৎ বিলের কপি ও প্রত্যয়নপত্র জমা দেননি। শুধু একটি জন্মনিবন্ধন জমা দিয়ে কোনো জাতীয়তা সনদ ছাড়াই তিনি জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনে যে জন্মসনদ জমা দিয়েছেন, সেটার যাচাইকারী ও নিবন্ধকের স্বাক্ষর দুদকের ফরেনসিক প্রতিবেদনে সঠিক পাওয়া যায়নি।
দুদকের অনুসন্ধানে আরও উঠে এসেছে, আবদুল জলিল ও তাঁর পূর্বপুরুষদের বাংলাদেশি নাগরিত্বের কোনো বৈধ রেকর্ডপত্র নেই। তাঁর কোনো জাতীয়তা সনদ নেই। তিনি কক্সবাজারের চৌফলদণ্ডীতে জন্মগ্রহণ করেছেন দাবি করলেও এর পক্ষে কোনো রেকর্ডপত্র নেই। তাঁর বাবা-মায়ের নামে কোনো ভূমির রেকর্ডপত্র নেই। আবার ভূমিহীন সনদও নেই। আবদুল জলিলের দাবি, তাঁর বাবা-মা ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে তাঁদের কোনো মৃত্যুসনদ নেই।
মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে, আবদুল জলিল ২০১১ সালে বৈধ কোনো নথিপত্র জমা না দিয়ে চট্টগ্রাম নগরীর ৮ নম্বর শুলকবহর ওয়ার্ডের তৎকালীন জন্মনিবন্ধন সহকারী পিন্টু কুমারের সঙ্গে যোগসাজশ করে জন্মনিবন্ধন করেন। পরে ২০১৭ সালে একই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও জন্মনিবন্ধন সহকারীর স্বাক্ষর জাল করে জন্মনিবন্ধন করেন। এরপর নির্বাচন কর্মকর্তা আশরাফুল আলম নির্বাচন কমিশনে কোনো রেকর্ডপত্র জমা না দিয়ে কার্যালয়ের নিজের ব্যবহৃত ল্যাপটপ ব্যবহার করে জাল জন্মনিবন্ধন সনদ দিয়ে আবদুল জলিলের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেন।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি:
কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলের বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকারের সময় ১৩ জন রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মি।
গতকাল মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ পৌরসভা কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ
সাজেদ আহমেদ বলেন, ‘সকালে সাগরে মাছ ধরার সময় দুটি ট্রলারে থাকা জেলেদের ওপর স্পিডবোটযোগে হামলা চালায় আরাকান আর্মির সশস্ত্র সদস্যরা। তারা অস্ত্রের মুখে জেলেদের জিম্মি করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় অন্যান্য জেলেদের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি।’
টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. আরমানের মালিকানাধীন একটি ট্রলারসহ অন্তত ৬ জন রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অপর ট্রলারের মালিকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, ‘ট্রলার মালিকদের কাছ থেকে আমরা জেলেদের আটকের খবর পেয়েছি। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জুলাইসহ দেশের সব গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া ও আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগরের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ-মিছিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া।
উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর সভাপতি মো. শামিম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, রাজশাহী জেলা (পূর্ব) সভাপতি রুবেল আলী, রাজশাহী জেলা (পশ্চিম) সভাপতি মো. রেজওয়ান প্রমুখ।
সঞ্চালনা করেন রাজশাহী মহানগর সেক্রেটারি ইমরান নাজির।
মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাইসহ দেশের বিভিন্ন সময় সংঘটিত সব গণহত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া এবং নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নাশকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা
রাজধানীর রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে হাতিরঝিলের সঙ্গে সংযোগ করে নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন করে ২৮ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ডেমরার স্থানীয় বাসিন্দারা।
গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত নোটিশ পাওয়ার পর তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
ডেমরার বাসিন্দাদের ভাষ্য, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে ডেমরা-রামপুরা-হাতিরঝিল সংযোগ সড়কটির জন্য ২০১৯ সালে অধিগ্রহণ করা ৬২ একর জমিতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু ডেমরার কামাড়গোপ, পূর্ব-দক্ষিণ, রাজাখালী, নড়াইবাগ ও দেইল্যা এলাকা এক্সপ্রেসওয়ের জন্য অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করতে চাচ্ছে সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। এ সমস্যার সমাধান না হলে জমি অধিগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তা ছাড়া প্রস্তাবিত ওই ২৮ একর জমিতে তৈরি পোশাক কারখানা, কলকারখানা, স্কুল-কলেজসহ বেশ কয়েকটি ভবন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা রিফাতুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার নলেজে আছে। আমরা এর আগে দুইটা নোটিশ দিয়েছিলাম। তবে গতকাল যে নোটিশ দিয়েছি, তা ৮ ধারায় চূড়ান্ত নোটিশ। এখন তাদের জমির মূল্য সরকার পরিশোধ করবে বলে নোটিশে বলা আছে।’
রিফাতুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ বিষয়ে স্থানীয়দের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ পাইনি। সরকার সারা দেশে যেভাবে জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা সেভাবেই জমির মালিকদের নোটিশ দিয়েছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ধোলাইপাড়ে একটি চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বাসে আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আগুনের প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। বাসে থাকা কোনো ব্যক্তি আহত হয়নি।’
উল্লেখ্য, কয়েক দিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং বিভিন্ন যাত্রীবাহী বাসেও আগুন দিচ্ছে।
ডিএমপির তথ্যানুসারে, ঢাকায় ১ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫টি স্থানে ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে কোথাও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
