রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস–প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হলো।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চিকিৎসক সুমাইয়া আহমেদ (৩২) ও তাঁর মা সালমা আহমেদ (৬০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রামু হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির উদ্দিন জানান, গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের রামু উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান সালমা আহমেদের ছেলে ব্যারিস্টার ইয়াসিন আহমেদ (৩৪)। হাসপাতালে মারা যায় ইয়াসিন আহমেদের তিন বছরের ছেলে ইয়াজান। নিহত ব্যক্তিরা রাজধানীর উত্তর যাত্রাবাড়ীর বাসিন্দা। তাদের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলায়।

ওসি আরও জানান, চট্টগ্রামমুখী মারশা পরিবহন সার্ভিসের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে শিশুটি মারা যায়। অন্যদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ সকালে আরও দুজনের মৃত্যু হলো।

বিষয়:

কক্সবাজাররামুমৃত্যুদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

অপরাধ দমনে কাজ করে যাচ্ছে র‍্যাব: অধিনায়ক

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

