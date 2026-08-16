চট্টগ্রামে বাসা থেকে চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার মিলল জুয়েলারির দোকানে

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজারে একটি বাসায় স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় চোর চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হাটহাজারী উপজেলার একটি জুয়েলারি দোকান থেকে চুরি হওয়া সেসব সোনা গলিয়ে তৈরি ১২টি আংটি, ৬ জোড়া কানের দুল ও দুটি সোনার চেইন উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে বায়েজিদ বোস্তামী থানার ড্রিমল্যান্ড আবাসিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানায় পুলিশ।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. রহমত ওরফে হাসান (২৯) ও সাজ্জাদ হোসেন ওরফে অর্পূ (২৭)। রোববার নগর পুলিশের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়।
নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার আমিনুর রশীদ বলেন, গত ২৬ জুলাই চকবাজার থানার ডিসি রোডের কালাম কলোনির হক ম্যানশনের একটি বাসার তালা ভেঙে প্রায় ৬ ভরি স্বর্ণালংকার চুরি করে একটি সংঘবদ্ধ চোর চক্র। চুরি যাওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ১২ লাখ টাকা।
এ ঘটনায় চকবাজার থানায় মামলা হওয়ার পর এসআই মো. গিয়াস উদ্দিনের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার শতাধিক সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে রহমত ও সাজ্জাদকে শনাক্ত করা হয়।
এরপর অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তারের পর হাটহাজারীর আমান বাজারের বিএন জুয়েলার্সে অভিযান চালানো হয়। সেখানে তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চোরাই সোনা গলিয়ে তৈরি ১২টি আংটি, ৬ জোড়া কানের দুল ও দুটি সোনার চেইন উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া দোকানটি থেকে রহমতের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং সোনা কেনাবেচা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারের একটি পাতা জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর আজ রোববার আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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