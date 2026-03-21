সীতাকুণ্ডে ইট দিয়ে আঘাত করে যুবককে হত্যা

ট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ইট দিয়ে আঘাত করে মো. রাজু (৩০) নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের মাদামবিবিরহাট এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় আজম নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত রাজু মাদামবিবিরহাট এলাকার আব্দুল খালেক সারেং বাড়ির মো. হারুনের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় ইফতারের আগে ছোট্ট একটি গাছ নিয়ে মাদামবিবিরহাট এলাকায় দুটি পক্ষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া চলছিল। সেখানে রাজুর মামাতো ভাই আজম একজনের পক্ষ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। রাজু আজমকে ঝগড়া করতে নিষেধ করেন। এ নিয়ে রাজুর সঙ্গে আজমের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এর জেরে রাত ৯টায় আজম এবং তাঁর চার ছেলে রাজুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারতে শুরু করেন। ইট দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গা ও মাথায় আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজুর মৃত্যু হয়।
রাজুর বোন তাহমিনা আক্তার বলেন, ঝগড়া করতে বাধা দেওয়ার কারণে তাঁর মামাতো ভাই আজম রাজুকে রাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ৯৯৯-এ ফোন দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে এবং আজমকে আটক করে।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজমকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়ের করা হবে।
