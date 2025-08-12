ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ডিবির দুই সদস্য বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে টাকা না পেয়ে যুবককে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ ওঠায় পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) দুই সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত এক আদেশে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়।
বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন গোয়েন্দা পুলিশের বন্দর জোনের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও কনস্টেবল আজাদ।
গোয়েন্দা পুলিশের বন্দর জোনের উপকমিশনার (ডিসি) আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্য তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে যেহেতু অভিযোগ উঠেছে এবং বাহিনীর শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন হয়েছে; তাই তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
এর আগে সোমবার (১১ আগস্ট) চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন এক নারী।
নগরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা ওই নারীর করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২২ জুলাই তাঁর ভাই জাকির হোসেনকে আটক করে দুই পুলিশ সদস্য। পরে তাঁকে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদী দেখা করতে গেলে পুলিশ দুই লাখ টাকা দাবি করে। পরে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ৪০০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার দেখিয়ে জাকিরের বিরুদ্ধে মাদক মামলা দেন।
