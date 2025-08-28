Ajker Patrika
কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হবে যখন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার বিমানবন্দর নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, প্রথমে একটি ফ্লাইট চালু করা হবে। পরবর্তী সময়ে আরও ফ্লাইট যুক্ত করা হবে। আজ দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ও রানওয়ে সম্প্রসারণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে তিনি এ তথ্য জানান।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপদেষ্টা কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বিমানবন্দরের প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি ভবনের অ্যারাইভাল হল এলাকা, চেক ইন কাউন্টার, প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন এলাকাসহ নির্মাণাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। পরে তিনি বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত রানওয়ে দেখতে যান।

টার্মিনাল ভবন পরিদর্শন শেষে বেলা ১টার দিকে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।

কক্সবাজার বিমানবন্দর নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, সম্প্রসারিত রানওয়েতে ভবিষ্যতে বড় বড় বিমান ওঠানামা করবে। ফলে ভবিষ্যতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।

পর্যটন শহর কক্সবাজারে সমুদ্রে সম্প্রসারিত এই বিমানবন্দর দেশের চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে যাত্রা করবে। এ বিমানবন্দরের রানওয়ে দেশের সবচেয়ে বড় রানওয়ে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রসঙ্গত, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ে আরও ১ হাজার ৭০০ ফুট সম্প্রসারিত করে মোট ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। সম্প্রসারিত অংশের মধ্যে ১ হাজার ৩০০ ফুট সাগরের মধ্যে। এটি দেশের ইতিহাসে প্রথম সমুদ্রের মধ্যে ব্লক তৈরি করে নির্মিত রানওয়ে। এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৭৯৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা, যা পুরোপুরি অর্থায়ন করছে বেবিচক।

বিষয়:

কক্সবাজারবিমানবন্দরচট্টগ্রাম বিভাগকক্সবাজার সদরবিমানমন্ত্রণালয়
