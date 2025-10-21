Ajker Patrika
দুই শিশুকে অপহরণের পর হত্যা, ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের রামুতে অপহরণের পর সহোদর দুই শিশুকে হত্যার দায়ে পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ড ও তিন নারীসহ চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজারের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মো. ওসমান গণির আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড়বিল এলাকার জাহাঙ্গীর আলম, আব্দু শুক্কুর, আলমগীর হোসেন প্রকাশ বুলু, মিজানুর রহমান ও মো. শহীদুল্লাহ।

এ ছাড়া যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন একই এলাকার আবদুল মজিদ, ফাতেমা খাতুন, রাশেদা বেগম ও লায়লা বেগম।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) মীর মোশারফ হোসেন টিটু রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলার নথির বরাতে তিনি বলেন, ২০১৬ সালের ১৭ জানুয়ারি বিকেলে রামু উপজেলা গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড়বিল এলাকার দোকান কর্মচারী মো. ফোরকানের দুই ছেলে হাসান শাকিল (১১) ও হোসেন কাজল (৮) নামের দুই শিশুকে বাড়ির অদূরে পাখির ছানা দেখার লোভ দেখিয়ে ওই এলাকার আবদু শুক্কুরের ছেলে জাহাঙ্গীর আলমসহ একটি চক্র অপহরণ করে।

হাসান বাইশাঁরী শাহনূর উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার ও হোসেন বড়বিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।

মীর মোশারফ হোসেন টিটু জানান, অপহরণের পর ওই দিন রাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবারের কাছ থেকে চার লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারী চক্র। পরে অপহৃত শিশুদের সন্ধান না পেয়ে তাঁদের বাবা বাদী হয়ে গর্জনিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মামলা করেন। মামলাটি নথিভুক্ত হওয়ার পরপরই দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পরে গ্রেপ্তার আসামিদের স্বীকারোক্তিমতে স্থানীয় একটি পাহাড়ের জঙ্গলে গুমের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় দুই শিশুর মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। পিপি আরও জানান, ২০১৬ সালের ৭ এপ্রিল মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন। এরপর আদালত ২০১৯ সালের ২০ মার্চ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মীর মোশারফ হোসেন আরও জানান, ৯ বছর ধরে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আজ নির্ধারিত দিনে আদালত রায় ঘোষণা করেন।

এতে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে পাঁচ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড ও চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁদের বিভিন্ন অঙ্কের অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রায় ঘোষণাকালে প্রধান আসামি জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অন্যরা পলাতক রয়েছেন। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মোকারমা সুলতানা পুতু নামের এক তরুণীকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কক্সবাজাররামুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরঅপহরণশিশু
জমি নিয়ে বিরোধ, ভাতিজাদের হাতে চাচা খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর চারঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের হাতে চাচা খুন হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নিমপাড়া ইউনিয়নের বালাদিয়াড় মোল্লাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মোস্তফা শেখ (৪৭)। তিনি ওই গ্রামের মৃত সমেতউল্লাহ শেখের ছেলে।

অভিযুক্ত ভাতিজারা হলেন শফিক শেখ, রফিক শেখ, ফরহাদ শেখ ও কদু শেখ। তাঁদের বাবার নাম রহমতউল্লাহ শেখ। নিহতের আরেক ভাতিজা রমজান শেখ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্বজন ও পুলিশ জানায়, সমেতউল্লাহ শেখের দুই স্ত্রী ছিলেন। এক স্ত্রীর সন্তান রহমতউল্লাহ শেখ এবং অন্য স্ত্রীর সন্তান মোস্তফা শেখ, মুনজিল শেখ, ফজেল শেখ ও এন্দা শেখ। সমেতউল্লাহ শেখ মারা গেলেও তাঁর জমি এখনো সঠিকভাবে ভাগ-বণ্টন হয়নি। জমি নিয়ে বিরোধে উভয় পক্ষের মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। এর মধ্যে দেড় বিঘা আয়তনের একটি পুকুরে মোস্তফারা চার ভাই মাছ চাষ করলেও রহমতউল্লাহ শেখকে ভাগ দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রহমতউল্লাহর ছেলেরা পুকুরের ভাগ বুঝে নিতে মোস্তফার কাছে গেলে তিনি শুক্রবার বসার কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে মোস্তফার ভাই মুনজিল বালাদিয়াড় বাজারের দিকে গেলে রহমতউল্লাহর ছেলেরা তাকে পিটিয়ে আহত করেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দিতে যান মোস্তফার স্বজনেরা। অভিযোগ দেওয়ার খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রহমতউল্লাহর ছেলেরা।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দাওয়াত খাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন মোস্তফা শেখ। এ সময় তাঁর ভাতিজা শফিক শেখ, রফিক শেখ, ফরহাদ শেখ ও কদু শেখসহ কয়েকজন তাঁকে বাড়ির পাশের রাস্তায় ঘিরে ধরেন। তর্কাতর্কির একপর্যায়ে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে মোস্তফাকে এলোপাতাড়ি কোপানো শুরু করেন। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসা অন্য ভাতিজারাও হামলার শিকার হন।

স্থানীয়রা গুরুতর আহত মোস্তফা শেখকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া লিটন শেখ, জাদু শেখ ও এনামুল শেখকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর বালাদিয়াড় গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, মোস্তফা শেখের বাড়ির সামনে ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে রয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক। তাঁদের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয় নারী বিনা বেগম বলেন, ‘জমি নিয়ে আগেও ঝামেলা হতো, পুলিশ আসত। কিন্তু আজ এভাবে কুপিয়ে মেরে ফেলবে, তা কেউ ভাবেনি।’

এ বিষয়ে চারঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মামলা ও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

চারঘাটজমিপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
ধলেশ্বরী সেতুতে গাড়িচাপায় প্রাণ গেল ২ বন্ধুর

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ইমন ভূঁইয়া ও সামিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
ইমন ভূঁইয়া ও সামিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাড়ি ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় দুই বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার কুচিয়ামোড়া ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস সড়কের ধলেশ্বরী সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ইমন ভূঁইয়া (২৬) ও সামিউল ইসলাম (২৭)। ইমন ভূঁইয়া সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে আর সামিউল ইসলাম ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা এলাকার লিয়াকত মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৫ থেকে ২০টি মোটরসাইকেল নিয়ে প্রায় ৩০ জন তরুণের একটি দল ১৫ অক্টোবর কক্সবাজার ও বান্দরবানে ভ্রমণে যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমন ও সামিউল। ফেরার পথে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধলেশ্বরী সেতুর ওপর পৌঁছালে তাঁদের মোটরসাইকেলটি অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই বন্ধু নিহত হন।

খবর পেয়ে হাসাড়া হাইওয়ে থানা-পুলিশ লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে। দুই তরুণ বন্ধুর এমন মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবারে চলছে আহাজারি।শেখরনগর ইউনিয়ন (ইউপি) পরিষদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার টুটুল বলেন, ‘নবাবগঞ্জের সামিউল আর আমাদের এলাকার ইমন দুজন ভালো বন্ধু ছিল। তারা একসঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিল। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় দুজনই মারা যায়। ইমন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল।’

এ বিষয়ে হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ফেরার পথে অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় দুই বন্ধু নিহত হয়। লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন, ঘাতক গাড়ি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাসেতুসিরাজদিখানসড়কগাড়িজেলার খবর
উত্তরায় মহাসড়ক পারাপারের সময় গাড়িচাপায় নিহত ১

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে মহাসড়ক পারাপার হতে গিয়ে গাড়িচাপায় আমির হোসেন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজমপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গতকাল সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

নিহত আমির হোসেনের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার মহেশপুরে।

উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজমপুরে রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে চাপা দেওয়া গাড়ি ও চালককে শনাক্ত করে আটক করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাউত্তরাজেলার খবর
সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ক্যাম্পাস শাটডাউনের হুঁশিয়ারি ইবি ছাত্রদলের

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ক্যাম্পাস শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাখা ছাত্রদল।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে গিয়ে এ হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মাসুদ রুমি মিথুন বলেন, ‘সাজিদ হত্যার বিষয়ে আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। তাই প্রশাসনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আমরা ক্যাম্পাস শাটডাউনের পথে যাব। সেটা আগামীকালও হতে পারে, পরশুও হতে পারে।’

মাসুদ রুমি মিথুন আরও বলেন, ‘বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রদল আগেও প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে; কিন্তু সেসব দাবিও বাস্তবায়িত হয়নি। এবার আমরা দাবি আদায়ের জন্য কঠোর কর্মসূচি নিতে বাধ্য হবো।’

এ সময় শাখা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে উপাচার্যের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গঠনের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবিসহ একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দাবিগুলো হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম, ফি পরিশোধ, সনদ ও নম্বরপত্র উত্তোলনের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসাব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মানসম্মত সেবা দিতে হবে। ক্যাম্পাস ও আশপাশে ফায়ার সার্ভিস সাবস্টেশন স্থাপন এবং ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ জিমনেসিয়াম গড়ে তুলতে হবে। নিয়োগ বোর্ডকে ফ্যাসিস্টমুক্ত রেখে দলীয় প্রভাবমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং আবাসিক হলের খাবারের মান উন্নত করতে হবে।

শিক্ষার্থীকুষ্টিয়াছাত্রদলইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগজেলার খবর
