প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শিক্ষার্থীদের স্মার্ট করে তুলতে হবে: সুপ্রদীপ চাকমা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
শনিবার খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত মূল ফটক (তোরণ) উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো হবে, যাতে তারা আরও স্মার্ট হয়ে দেশের মূল স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে সুনাম বয়ে আনতে পারে। শনিবার খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত মূল ফটক (তোরণ) উদ্বোধন শেষে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে পার্বত্য অঞ্চলে স্টারলিংক প্রযুক্তি চালুর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী রাখতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের আধুনিক করে গড়ে তুলতে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হবে। এসব বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষক নিয়োগে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার, উপদেষ্টার একান্ত সচিব (উপসচিব) খন্দকার মুশফিকুর রহমান, সহকারী একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) শুভাশীষ চাকমা, পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. জামাল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম প্রফুল্ল, জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিষদের বাস্তবায়নে ৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে এই দৃষ্টিনন্দন ফটক নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানান নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতিপদ দেওয়ান।

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীচট্টগ্রাম বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামচট্টগ্রাম সদরউপদেষ্টা
নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

নাগরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক ও জনবলের সংকট, ভোগান্তিতে রোগীরা

ঠাকুরগাঁওয়ে ৫৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১ মাস ধরে ওষুধের সংকট

বাগেরহাটে চলছে হরতাল, ঢাকা-খুলনা-মোংলা মহাসড়ক অবরোধ

মৌলভীবাজার হাসপাতালে বরাদ্দের অভাবে বন্ধ হচ্ছে ডায়ালাইসিস

