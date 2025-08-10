অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল ফার্নিচার কারখানা-দোকান, ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের সেবারহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পলি প্লাইউড (ফার্নিচার) কারখানা ও নয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। এ ছাড়া প্রায় ৩০টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সেবারহাট পশ্চিম বাজারে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ১টার দিকে প্রথমে ফার্নিচার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সেবারহাট মেটাল, বেলাল মেশিনারি, ইব্রাহিম সাইকেল, জনি মেটাল, রবি মেটাল, রিথি গ্লাস, মিজান ট্রেডার্স, খান মেটাল ও বেলাল চা-স্টোর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ ছাড়া আশপাশের প্রায় ৩০টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুনে দোকানগুলোর মালামাল ও ফার্নিচার কারখানার মূল্যবান মেশিন পুড়ে গেছে। শুধু কারখানাটিতেই দুই শতাধিক শ্রমিক কাজ করতেন।
এ বিষয়ে নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। পরে আরও দুটি ইউনিট, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের সেবারহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পলি প্লাইউড (ফার্নিচার) কারখানা ও নয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। এ ছাড়া প্রায় ৩০টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সেবারহাট পশ্চিম বাজারে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ১টার দিকে প্রথমে ফার্নিচার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সেবারহাট মেটাল, বেলাল মেশিনারি, ইব্রাহিম সাইকেল, জনি মেটাল, রবি মেটাল, রিথি গ্লাস, মিজান ট্রেডার্স, খান মেটাল ও বেলাল চা-স্টোর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ ছাড়া আশপাশের প্রায় ৩০টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুনে দোকানগুলোর মালামাল ও ফার্নিচার কারখানার মূল্যবান মেশিন পুড়ে গেছে। শুধু কারখানাটিতেই দুই শতাধিক শ্রমিক কাজ করতেন।
এ বিষয়ে নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। পরে আরও দুটি ইউনিট, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পিরোজপুরের নেছারাবাদে সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. আব্দুর রহিম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর ভাগনে মো. জিসান (১৮) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত জিসানকে নেছারাবাদ...৪০ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জে ভ্যান চোর সন্দেহে জনতার গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় ঘটে এ ঘটনা। নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুর্শা ইউনিয়নের ঘনিরামপুরের রূপলাল দাস (৪০) ও মিঠাপুকুরের বালুয়াভাটা গ্রামের প্রদীপ দাস (৩৫)।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ১০০টিরও বেশি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে ব্যবহৃত এসব অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছুরি ও সামুরাই চাপাতি।১ ঘণ্টা আগে
যশোরের মনিরামপুর উপজেলার পলাশী পূর্বপাড়ার ভ্যানচালক মিজানুর রহমান জ্বর-ব্যথা নিয়ে গিয়েছিলেন পাশের বাসুদেবপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে। সেখানে কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মিতা রাণী দত্ত রোগের কথা শুনেই তাঁকে স্থানীয় পল্লিচিকিৎসক বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার পরামর্শ দেন।৭ ঘণ্টা আগে