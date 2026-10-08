Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম ইপিজেডে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় ২ শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় ২ শ্রমিক নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় পিকআপভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ইপিজেডের ৫ নম্বর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন এনএইচপি ফ্যাশনে কর্মরত শ্রমিক খলিল এবং স্মার্ট জ্যাকেট বিডি লিমিটেডের শ্রমিক তামান্না।

প্রত্যক্ষদর্শী এক শ্রমিক জানান, সকালে মোটরসাইকেলে করে খলিল ও তামান্না দুজনই কারখানায় যাচ্ছিলেন। সকাল ৯টার দিকে ইপিজেডের ৫ নম্বর সড়কে একটি পিকআপ মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে ইপিজেড এলাকা থেকে আহত দুই শ্রমিককে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানিহতচট্টগ্রাম বিভাগশ্রমিক
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