Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন, পরে আবার ইঞ্জিন বিকল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে আজ সোমবার বিকেলে পাঁচ বগি রেখে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয় আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে আজ সোমবার বিকেলে পাঁচ বগি রেখে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয় আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলন্ত অবস্থায় পাঁচটি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে বগিগুলো লাইনচ্যুত হয়নি। ট্রেনটি বাকি বগিগুলো নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আশুগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।

জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ রেলস্টেশনের আউটারে অর্ধেক বগি ছুটে গেলে এগুলো রেখেই মহানগর এক্সপ্রেস আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে চলে যায়। পরে আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেলে মেঘনা রেলসেতুতে গিয়ে ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়। এতে ঢাকা অভিমুখী আপলাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেশনে একাধিক ট্রেন আটকা পড়েছে।

মেঘনা রেলসেতুতে গিয়ে ইঞ্জিন বিকল হয়ে আটকে রয়েছে মহানগর এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা
মেঘনা রেলসেতুতে গিয়ে ইঞ্জিন বিকল হয়ে আটকে রয়েছে মহানগর এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেল সোয়া ৫টার দিকে মহানগর এক্সপ্রেস ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। আশুগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার আগেই ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জে যাত্রাবিরতি করে। পরে ট্রেনটি সামনের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় ও পেছনে থাকা কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি তালশহর থেকে এনে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বাকি বগিগুলো ভৈরবে নিয়ে কাজ করা হয়।

আশুগঞ্জ রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার মো. শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি আশুগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার আগেই ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির সংযোগস্থল থেকে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জে যাত্রাবিরতি করে। পরে আশুগঞ্জ থেকে ভৈরবের উদ্দেশে ছেড়ে গেলে সেটির ইঞ্জিন রেলসেতুতে গিয়ে বিকল হয়ে যায়। তবে দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিষয়:

রেলপথব্রাহ্মণবাড়িয়ারেলদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগযোগাযোগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

সম্পর্কিত

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু

আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু