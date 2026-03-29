চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

চবি প্রতিনিধি 
অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ও অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির দুই সদস্য। তাঁরা হলেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার।

আজ রোববার (২৯ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দীর সুপারিশ করা পদত্যাগপত্র ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বরাবর জমা দেন এই দুই শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করেন। তবে সে সময় প্রশাসন তা অনুমোদন করেনি। চিঠিতে তিনি বিভাগীয় একাডেমিক ও গবেষণামূলক কাজের অতিরিক্ত চাপের কথা উল্লেখ করেন। পরে একই কারণ দেখিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে পদত্যাগ করেন। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক বজলুর রহমান বলেন, ‘পয়লা মার্চ থেকে আমি প্রক্টরিয়াল বডির কোনো দায়িত্ব পালন করছি না। বিভাগীয় একাডেমিক ও গবেষণার চাপ বেড়ে যাওয়ায় এই দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

অন্যদিকে, প্রক্টরিয়াল বডির একমাত্র নারী সদস্য অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক ব্যস্ততা ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

তাঁদের পদত্যাগপত্রের বিষয়টি জানতে চাইলে চবি রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘তাঁদের দুজনের পদত্যাগপত্র আমার কাছে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিষয়টি উপাচার্যের কাছে পাঠানো হবে।’

পাঠকের আগ্রহ

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

সম্পর্কিত

টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

মৃত্যুর দুয়ার থেকে অষ্টগ্রামের কাদির এখন স্বপ্নের গ্রিসে

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে আহত ২, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ১৫ হাজার মানুষ

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে আহত ২, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ১৫ হাজার মানুষ