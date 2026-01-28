মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ নিহত ২

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত তিনজন গুরুতর আহত হন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বড়তাকিয়া বাজার এলাকায় জাহেদিয়া মাদ্রাসার সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রামমুখী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ট্রাকটি রাস্তার পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের একজন বড়তাকিয়া জাহেদিয়া দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী খাদিজা মাশমুম। অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আহত তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। নিহত আরেকজন পথচারী।
দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (মিরসরাই সার্কেল) নাদিম হায়দার বলেন, ‘চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বড়তাকিয়া এলাকায় জটলা দেখে ঘটনাস্থলে নেমে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়। এই ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
