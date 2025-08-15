পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ‘মগ লিবারেশন পার্টির’ সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের সময় তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি মগ লিবারেশন পার্টির (এমএলপি) সদস্য বলে পুলিশ দাবি করেছে। আজ শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সদরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম কংচাইঞো মারমা (৩১)। তিনি মহালছড়ি উপজেলার অংসাজাই মারমার ছেলে। কংচাইঞো শান্তিনগরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. রাফিদুল বলেন, সকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দেন কংচাইঞো। তিনি এমএলপির সদস্য। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন। কংচাইঞো এমএলপির পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র বিভাগের প্রধান বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, সকালে হাসপাতালে আনার আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পুলিশ ওই ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।
খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের সময় তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি মগ লিবারেশন পার্টির (এমএলপি) সদস্য বলে পুলিশ দাবি করেছে। আজ শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সদরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম কংচাইঞো মারমা (৩১)। তিনি মহালছড়ি উপজেলার অংসাজাই মারমার ছেলে। কংচাইঞো শান্তিনগরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. রাফিদুল বলেন, সকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দেন কংচাইঞো। তিনি এমএলপির সদস্য। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন। কংচাইঞো এমএলপির পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র বিভাগের প্রধান বলে জানা গেছে।
খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, সকালে হাসপাতালে আনার আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পুলিশ ওই ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।
হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমি আপনাদের সন্তান। আমি আপনাদের কাছে কখনো ভোট চাইতে আসব না। কখনো বলব না আপনারা আমাকে ভোট দেন। আপনারা যদি আমার থেকে যোগ্য কাউকে প্রার্থী হিসেবে পান, তবে তাকে সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এটাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। তবুও আমি চাইব, অবহেলিত এই হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়ন হোক।৪২ মিনিট আগে
সি-সেফ লাইফ গার্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মী সাইফুল্লাহ সিফাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সামির চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা এবং পেশায় রেফ্রিজারেটর মেকানিক। সাইফুল্লাহ সিফাত জানান, সকালে সামিরসহ চার বন্ধু মিলে কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন। দুপুরে সৈকতে গোসলে নামলে ঢেউয়ে ভেসে যেতে থাকেন সামির।১ ঘণ্টা আগে
সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক বিএনপি নেতা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-সংক্রান্ত তিনজনের একটি ফোনকল রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এ ফোনকল রেকর্ড নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় চলছে। যদিও অভিযুক্ত বিএনপি নেতা ওবায়েদ পাঠান বলছেন, তিনি কখনো অস্ত্র ছুঁয়েও দেখেননি।১ ঘণ্টা আগে
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের এক শিক্ষার্থী জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন লিজা। তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর হৃৎপিণ্ডে টিউমার ধরা পড়ে। তাঁর ফুসফুসেও পানি জমে গিয়েছিল। পরে তাঁকে অন্য একটি মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।১ ঘণ্টা আগে