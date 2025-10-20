চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।
পতেঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহের ছবি দেখে একজন নারী নিহত ব্যক্তির মা বলে দাবি করেছেন। সুনামগঞ্জের বাসিন্দা ওই নারী মরদেহ শনাক্তের জন্য চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
