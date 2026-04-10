চট্টগ্রামের হিজড়াখালে মিলল যুবকের লাশ

চট্টগ্রাম নগরে চকবাজার থানার কাপাসগোলা এলাকার হিজড়াখাল থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাত ১১টার দিকে খালে লাশটি পাওয়া যায়।
পুলিশ জানায়, ওই যুবকের নাম বিদ্যুৎ মিয়া। তাঁর বয়স ২২-৩০ বছরের মধ্যে। আর তাঁর বাড়ি গাইবান্ধায়। ওই এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রকল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন বিদ্যুৎ মিয়া।
আহসান হাবিবুল আলম নামে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, রাতে দিকে ওই যুবকের লাশ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়।
চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আজাদ বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হতে পারে।
