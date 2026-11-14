মধ্যরাতে বাসা ঘেরাও, ‘নন-পলাতক’ আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট কামাল পুলিশ হেফাজতে

মধ্যরাতে বাসা ঘেরাও, ‘নন-পলাতক’ আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট কামাল পুলিশ হেফাজতে
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের গালিগালাজ ও সম্প্রতি নিজেকে ‘বাংলাদেশ নন-পলাতক আওয়ামী লীগ’-এর সভাপতি দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় আসা অ্যাডভোকেট এম কামাল উদ্দিনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার সিডিএ মইজ্জারটেক এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়।
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের বহিষ্কৃত আইনবিষয়ক সম্পাদক কামাল উদ্দিন চট্টগ্রাম আদালতের সাবেক অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি)। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক পদ থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এর আগে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) প্যানেল আইনজীবী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন কামাল উদ্দিন।
গত অক্টোবরে আত্মগোপনে থাকা কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ নেতাদের সমালোচনা করে ‘বাংলাদেশ নন-পলাতক আওয়ামী লীগ’ নামে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন কামাল উদ্দিন। নিজেকে ওই কমিটির সভাপতি পরিচয় দিয়ে দেওয়া তাঁর বক্তব্যের ভিডিও ফেসবুক ও টিকটকে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনায় আসেন তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার রাতে সিডিএ মইজ্জারটেক এলাকার একটি ভাড়া বাসায় অবস্থান করছিলেন কামাল উদ্দিন। তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে কিছু লোক বাসাটি ঘেরাও করে। পরে তাঁকে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নেয়।
এ বিষয়ে কর্ণফুলী থানার ওসি নূর আহমেদ বলেন, ‘অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। উনি আমাদের হেফাজতে রয়েছেন।’