দুই মেয়ের নিথর দেহ বিছানায়, পিলারে ঝুলন্ত বাবার মরদেহ

দুই মেয়ের নিথর দেহ বিছানায়, পিলারে ঝুলন্ত বাবার মরদেহ
পাঁচ মাস বয়সী যমজ দুই মেয়েকে বাড়িতে রেখে মসজিদে মান্নত দিতে গিয়েছিলেন মা। ফিরে এসে দেখেন, দুই মেয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে বিছানায়। আর ঘরের পাকা পিলারের সঙ্গে ঝুলছে স্বামী মো. জাহেদের (৫৫) মরদেহ। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর পুইছড়ি ইউনিয়নের মধ্যম পুইছড়ি মওলারপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও দুই মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস।
নিহত দুই শিশুর নাম জাসিয়া জান্নাত ও জারিন জান্নাত। তাদের বাবা জাহেদ বাঁশখালী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও চাম্বল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত বদিউল আলমের ছেলে।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, দুই মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যার পর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন জাহেদ। শাশুড়ির অস্ত্রোপচারের জন্য খরচ করা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে বিরোধ এবং মানসিক হতাশা থেকে তিনি এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করছে পুলিশ। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত জাহেদের স্ত্রী আফিয়া বেগম জানান, যমজ দুই কন্যাসন্তানের জন্য মান্নত করায় শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে পাশের নাপোড়া ভিলেজারপাড়া মসজিদে নামাজ ও দোয়া করতে যান তাঁরা। যাওয়ার সময় দুই মেয়েকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে জাহেদ তাতে আপত্তি জানান। শিশুদের সঙ্গে নিলে পায়খানা-প্রস্রাব করতে পারে, এমন কারণ দেখিয়ে তাদের বাড়িতে রেখে যেতে বলেন তিনি। পরে আফিয়াসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা মসজিদে চলে যান।
আফিয়া আরও জানান, বিকেলে বাড়িতে ফিরে তাঁরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ দেখতে পান। পরে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে।
ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার মো. আবুল বশর বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় বিছানার ওপর দুই শিশুর মরদেহ এবং ঘরের পাকা পিলারের সঙ্গে জাহেদের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান।
জাহেদের চাচাতো ভাই কামাল উদ্দিন বলেন, বিয়ের পর থেকেই জাহেদ শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন।
এ বিষয়ে আনোয়ারা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মাহমুদুল হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, জাহেদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তাঁর শাশুড়ির অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সেই টাকা শাশুড়ির কাছে ফেরত চাইলেও পাচ্ছিলেন না। দুই বছর আগে বিয়ে করা জাহেদ শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। ঘটনার দিন স্ত্রী ও শাশুড়ি মসজিদে যাওয়ার সুযোগে তিনি তাঁর পাঁচ মাস বয়সী যমজ দুই কন্যাশিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। এরপর নিজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এরপরও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হচ্ছে।
শিশুদের মা ও শাশুড়িকে হেফাজতে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে বলেও জানান তিনি।