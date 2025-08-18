সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪০) অর্ধগলিত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টায় উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় অবস্থিত একটি জাহাজভাঙা কারখানার পাশ থেকে ভেসে আসা মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
কুমিরা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ওয়ালী উদ্দিন আকবর জানান, জাহাজভাঙা কারখানাসংলগ্ন সাগর উপকূলে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তারা বিষয়টি জানালে রাতে গাউছিয়া কমিটির সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি। তারা বিস্তারিত পরিচয় বের করার চেষ্টা করছেন।
‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’—এই স্লোগানে সারা দেশের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়ক হয়ে সদর২ মিনিট আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার সাহেবপাড়া এলাকায় গাড়ির চাপায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় নারী নিহত হয়েছেন। নিহতদের বয়স যথাক্রমে ৬০ ও ৩৫ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ভাঙ্গুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১৩ মিনিট আগে
মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাওলানা আব্দুর রহমান (৩৭) নামে এক মসজিদের ইমাম নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কের দক্ষিণ বাঁশকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরের সিটি গেট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে দ্রুতগামী পিকআপের সংঘর্ষে পাঁচ মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহতাবস্থায় আরও দুজনকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে নগরের আকবরশাহ থানাধীন সিটি গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে