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চট্টগ্রাম

বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় চবির ৭ শিক্ষক

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ১৮
বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় চবির ৭ শিক্ষক
প্রভাষক ইমরানুল কবির, অধ্যাপক ড. এ এন এম আলমগীর, অধ্যাপক ড. এস এম শরীফুজ্জামান, অধ্যাপক ড. খান তৌহিদ ওসমান। ছবি: সংগৃহীত

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক চিকিৎসা ও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশনা সংস্থা এলসেভিয়ারের সমন্বিত জরিপে প্রকাশিত বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সাতজন শিক্ষক।

গতকাল বুধবার তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এ বছর দেশের ৮৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৪৭ জন গবেষক এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন।

গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণাপত্র, সাইটেশন, এইচ-ইনডেক্স, ধারাবাহিকতা, সহলেখকদের প্রভাব ও সমন্বিত স্কোরের বস্তুনিষ্ঠ গাণিতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

তালিকায় স্থান পাওয়া চবির গবেষকেরা হলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এন এম আলমগীর, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খান তৌহিদ ওসমান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আবে কাউছার ও একই বিভাগের প্রভাষক ইমরানুল কবির, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিয়ার রহমান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেসের অধ্যাপক ড. এস এম শরিফুজ্জামান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান বলেন, ‘আমাদের সহকর্মীরা এমন সম্মানজনক স্থান অর্জন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছি এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছি। আমরা চাই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার চারণভূমিতে পরিণত হোক।’

বিষয়:

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