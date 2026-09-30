Ajker Patrika
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বগুড়া

শেরপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
শেরপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু
জিহাদ হাসান । ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে পানির মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে জিহাদ হাসান (২১) নামে এক তরুণ বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার খামারকান্দি ইউনিয়নের খামারকান্দি পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জিহাদ ওই গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক প্রয়োজনে পানির মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে যান জিহাদ। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরনিহতজেলার খবরপানি
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