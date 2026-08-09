বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০ হাজার কোটির প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে আলোচনা

দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন, টেকসই প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে ব্যাংকার, শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু’র নীলগিরি হলে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম আয়োজিত অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
গভর্নর বলেন, এ প্রণোদনা প্যাকেজ শুধু ঋণ সহায়তা নয়, বরং অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। এর মাধ্যমে প্রায় ২৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য রয়েছে।
গভর্নর আরও বলেন, ‘এক গ্রাম এক পণ্য’ নীতির মাধ্যমে চট্টগ্রামের উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাময় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
সভায় জানানো হয়, ৬০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ১৯ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এবং ৪১ হাজার কোটি টাকা তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য থেকে দেওয়া হবে।
সভায় আরও জানানো হয়, এ অর্থ বন্ধ শিল্প, কৃষি ও পল্লী অর্থনীতি, সিএমএসএমই, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, কটেজ ও মাইক্রো শিল্প, স্টার্টআপ, পরিবেশবান্ধব অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হবে।
গভর্নর বলেন, বর্তমানে ৩১টি রিফাইন্যান্স ও প্রি-ফাইন্যান্স প্যাকেজ চালু থাকলেও পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাবে অনেক উদ্যোক্তা এসব সুবিধা সম্পর্কে জানেন না। ফলে বিপুল অর্থ অলস পড়ে থাকে। এ বিষয়ে উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের জনসচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবির আহাম্মদ বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, শ্লথ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব মোকাবিলায় এ প্রণোদনা প্যাকেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সভায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বারের সহ-সভাপতি ও বিজিএমইএ সদস্য মারুফ চৌধুরী রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনে ‘সিক ইন্ডাস্ট্রিজ ল’ প্রণয়নের প্রস্তাব দেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক মো. হানিফ মিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন চেম্বার, ব্যবসায়ী সংগঠন, উদ্যোক্তা, সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি ও ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানরা অংশ নেন।
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