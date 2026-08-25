Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ০৩
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের যোগদান
অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন । ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (চমেবি) কোষাধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন আজ মঙ্গলবার যোগদান করেছেন। চমেবির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে তিন বছর।

অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬-এর ধারা ১৫ (১) অনুযায়ী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণসহ আইন ও বিধি অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিনের যোগদানের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেছেন। দায়িত্ব পালনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত