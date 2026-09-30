চট্টগ্রামে মাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আসামির যাবজ্জীবন

চট্টগ্রাম নগরের গোসাইলডাঙ্গা এলাকায় মাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার দায়ে সুমিত চৌধুরী ওরফে বিভু (৩১) নামে এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মহানগর পঞ্চম দায়রা জজ মো. তাজউল ইসলামের আদালত এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত সুমিত চৌধুরী চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার আমিলাইষ এলাকার মধু চৌধুরী বাড়ির সুখময় চৌধুরীর ছেলে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী এস এম কাওসার সাগর জানান, ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সুমিত চৌধুরী ওরফে বিভুর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মামলার নথি ও আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে গোসাইলডাঙ্গার সাসটেইন টাওয়ারের তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে কুমকুম চৌধুরীকে হত্যা করা হয়।
ঘটনার দিন নিহতের বড় ছেলে সোমনাথ চৌধুরী ওরফে সুজন বাইরে থেকে বাসায় ফিরে দীর্ঘ সময় দরজায় ধাক্কা দেন। একপর্যায়ে সুমিত দরজা খুলে দেন। পরে সুজন বেডরুমে তাঁর মাকে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
সুমিতের ঘাড়েও রক্তাক্ত জখম ছিল। পরে তিনি তাঁর ভাইকে জানান, তিনি মাকে হত্যা করেছেন এবং দা দিয়ে নিজের ঘাড়েও আঘাত করেছেন। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২০১৭ সালের ২৩ জুলাই সুমিতের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন আদালত।
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