এনসিপি আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে: সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৪৩
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, কমিশন চাইলে প্রতীকের সংখ্যা কমাতে পারে বা বাড়াতে পারে। তবে শাপলা প্রতীক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সিদ্ধান্ত কমিশন এখনো নেয়নি।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেছেন।

এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগের সব জেলা প্রশাসক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট দপ্তরপ্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন সিইসি।

সিইসি বলেন, ‘কোনো দল যদি নিবন্ধন পায়, আমাদের যে নির্ধারিত প্রতীক আছে, সেখান থেকে একটা নিতে হয়। এনসিপির চাওয়া প্রতীক আমাদের নির্ধারিত তালিকায় নেই, তাই তাদের প্রতীক বরাদ্দ দিতে পারিনি।’

এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রাজনীতিবিদেরা আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানেন। বিশেষ করে, এনসিপি আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে। যাঁরা জীবন বাজি রেখে জুলাই অভ্যুত্থানের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আমি মনে করি না তাঁরা নির্বাচনের কোনো সমস্যা বা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। এটা আমি কখনো বিশ্বাস করি না। সুতরাং উনারা একটা অবস্থানে চলে আসবেন। সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’ এ বিষয়ে তিনি শঙ্কিত নন বলেও যোগ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

সিইসি বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে ভোট আমরা চাই না। আমাদের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।’

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রবেশের বিষয়ে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সাংবাদিকদের প্রবেশে কোনো বাধা নেই। সাংবাদিকদের প্রবেশের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রে ভিড় না থাকলে ১০ মিনিট থাকার অনুমতি দেওয়া হবে, প্রয়োজন হলে আরও সময় দেওয়া হবে।

সিইসি আরও বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সাংবাদিকদের সহযোগিতা চাই। তাঁরা যেন নির্বাচন কাভার করতে পারেন, আমরা তাতে সহায়তা করব। সত্য ও সঠিক তথ্য তুলে ধরা হবে। মিথ্যা প্রচার বা ভুল তথ্য যাতে না ছড়ায়, আমরা সে জন্য সক্রিয় থাকব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা প্রতিহত করার দায়িত্ব সাংবাদিকদের।’

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে সিইসি বলেন, ভুল তথ্য সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে। তাই সংবাদ প্রচারের আগে যাচাই অত্যন্ত জরুরি। কিছু মিডিয়া ও ইউটিউব চ্যানেল সঠিক তথ্য প্রদানে ভূমিকা রাখছে। নির্বাচনের পরিবেশকে সুষ্ঠু রাখার জন্য নারী-পুরুষ ভোটাররা যাতে নিজের পছন্দমতো ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচন কমিশন ও প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন এবং সাংবাদিকদের সহযোগিতা করবেন।

নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, বিভিন্ন জেলার প্রশাসক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি, চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনারসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সিইসিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরচট্টগ্রামজেলার খবরনির্বাচন কমিশনার
