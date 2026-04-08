সীতাকুণ্ডে পাহাড় কাটা বন্ধের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে পাহাড় কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয়রা।
আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী এলাকায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।
বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে এলাকার বিভিন্ন বয়সী হাজারো নারী-পুরুষ অংশ নেয় মানববন্ধন কর্মসূচিতে।
স্থানীয় মো. রমজান আলী মেম্বারের সভাপতিত্বে এবং মো. শহীদুল ইসলাম শহিদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ভাটিয়ারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ নুরুল আনোয়ার, বিএনপি নেতা খোরশেদ আলম মেম্বার, সোলাইমান রাজ, হেলাল উদ্দিন বাবর, মাওলানা মো. ইসমাইল, কোরবান আলী শাহেদ, মো. ফিরোজ আলম, মো. কায়সার আলম, মাসুদ পারভেজ, লিয়াকত আলী চৌধুরী, নাছির সওদাগর, মো. সোলায়মান, মো. আলমগীর ওয়াসিম, শাওন, আসিফ, জাবেদ, মশিউদদৌলা, ইয়াছিন, ইলিয়াস, সুজন, হানিফ মাঝিসহ অনেকে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ভাটিয়ারিতে মীর গ্রুপ নামক একটি ইটভাটা ইট তৈরির জন্য অব্যাহত পাহাড় কেটে সাবাড় করছে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণিকুলও।
