১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি থানচিতে গ্রেপ্তার

বান্দরবান প্রতিনিধি
রুমা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্ত্র আইনের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি যিশুরাং ত্রিপুরাকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে থানচি থানা পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁকে বলিবাজার থেকে সরাসরি বান্দরবান আদালতে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার যিশুরাং ত্রিপুরা জেলার রুমা উপজেলায় ৪নং গ্যালাংগা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের রামদুপাড়ার মানলা ত্রিপুরার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যিশুরাংয়ের বিরুদ্ধে রুমা থানায় ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইন ১৮৭৮-এর ১৯(এ) ধারায় মামলা হয়। আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন। দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন যিশুরাং।

রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছেন, থানচি থেকে যিশুরাং ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তীকালেও পলাতক সাজাপ্রাপ্ত অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বান্দরবানআসামিগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগপলাতকথানচি
