রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিন দিন কর্ণফুলী টানেলে ট্রাফিক ডাইভারশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলে আজ রাত থেকে পরবর্তী তিন রাতে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলবে। এ সময় একপাশের টিউব বন্ধ রেখে অন্য পাশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহন চলাচল করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ আগস্ট রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ‘পতেঙ্গা হতে আনোয়ারা’ টিউবের ট্রাফিক সাময়িকভাবে ডাইভারশন করে ‘আনোয়ারা হতে পতেঙ্গা’ টিউবের মাধ্যমে যান চলাচল অব্যাহত রাখা হবে।”
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে জেট ফ্যান পরিষ্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রোড মার্কিংয়ের কাজ করা হবে। এ সময় টানেলের উভয় প্রান্তে সর্বনিম্ন ৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হতে পারে।
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কর্ণফুলী টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।
