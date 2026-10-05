আ.লীগ আমলের বিস্ফোরক মামলায় খালাস বিএনপি-জামায়াত-এলডিপির ৩০ নেতা-কর্মী

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এলডিপির ৩০ নেতা-কর্মীকে খালাস দিয়েছেন চট্টগ্রামের আদালত। আজ সোমবার চট্টগ্রামের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. আল আমিন এ রায় ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম বর্তমানে নিষিদ্ধ রয়েছে।
২০১২ সালের ১৬ মে ঢাকার আদালতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এলডিপির নেতাদের জামিন বাতিলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের আনোয়ারা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
বিক্ষোভের ঘটনায় আনোয়ারা থানায় উপজেলা বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এলডিপির ২৭ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ মামলাটির রায় দেওয়া হয়।
জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর ও আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শাহাদৎ হোসেন জানান, রাষ্ট্রপক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় আদালত সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।
খালাস পাওয়া আসামিরা হলেন মো. সেলিম, সাইফুল ইসলাম খান, জয়নাল আবেদীন, জিয়াউল হক, শাহ আলম, নুরুল আলম, মো. হেলাল, এস এম মোজাম্মেল হক, এরশাদ, সাদ্দাম হোসেন, মো. জলিল, আবদুল মান্নান, মুবিন, মাসুদ, মজিবুর রহমানসহ ৩০ জন।
আনোয়ারা থানা-পুলিশ মামলার এজাহারভুক্ত ২৭ আসামির সঙ্গে আরও তিনজনকে যুক্ত করে মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়।
আদালত সূত্র জানায়, ২০১৪ সালের ৬ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। মামলায় সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
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