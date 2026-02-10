চট্টগ্রাম-২: এবার বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকারের প্রার্থী

চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ধানের শীষের প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরের বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম এ ঘোষণা দেন।
এর আগে গতকাল সোমবার রাতে একই আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান ‘ফুটবল’ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আহম্মদ কবির করিম।
সংবাদ সম্মেলনে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম বলেন, ‘নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী ব্যালট পেপারে আমার নাম ও প্রতীক থাকলেও ফটিকছড়ির মানুষের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন থেকে আমি ও আমার দল গণঅধিকার পরিষদের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করব। ধানের শীষের বিজয় মানেই গণঅধিকার পরিষদের বিজয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার আলমগীর, গণঅধিকার পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি শাহ আলমসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দ।
এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ শটগানে শুধু রাবার বুলেট ব্যবহার করবে বলে মন্তব্য করেছেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রেজাউল হক। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে যশোরের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।১৭ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আব্দুল মমিন নামের বিএনপির এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ জরিমানা করা হয়। আব্দুল মমিন ওই ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সভাপতি।৩৬ মিনিট আগে
আগামীকাল বুধবার থেকে টানা তিন দিন বন্ধ থাকবে লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় টানা তিন দিন বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।৩৯ মিনিট আগে
পঞ্চগড়-১ আসনের আটোয়ারী উপজেলায় ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমিরের সমর্থকদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে