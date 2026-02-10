Ajker Patrika
চট্টগ্রাম-২: এবার বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকারের প্রার্থী

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-২: এবার বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকারের প্রার্থী
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরের বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ধানের শীষের প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরের বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম এ ঘোষণা দেন।

এর আগে গতকাল সোমবার রাতে একই আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান ‘ফুটবল’ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আহম্মদ কবির করিম।

চট্টগ্রাম-২: জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র প্রার্থীচট্টগ্রাম-২: জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র প্রার্থী

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী রবিউল হাসান তানজিম বলেন, ‘নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী ব্যালট পেপারে আমার নাম ও প্রতীক থাকলেও ফটিকছড়ির মানুষের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন থেকে আমি ও আমার দল গণঅধিকার পরিষদের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করব। ধানের শীষের বিজয় মানেই গণঅধিকার পরিষদের বিজয়।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির প্রার্থী সরওয়ার আলমগীর, গণঅধিকার পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি শাহ আলমসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দ।

ফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদপ্রার্থী
