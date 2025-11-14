পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
াওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন আকাশ ঘোষ (২৬) নামের এক যুবক। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েত বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আকাশ নগরীর এনায়েত বাজার গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সানিও এনায়েত বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পরিবর্তন করার পর সানি নামের এক যুবক আকাশকে টাকা পরিশোধ করেননি। পাওনা টাকা চাইতে গেলে সানি ও তাঁর সঙ্গে থাকা আরও কয়েক যুবক মিলে আকাশের ওপর হামলে পড়েন এবং তাঁকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করেন।
রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আকাশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করতে অভিযান চলছে।
ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বাগেরহাটের ফকিরহাটে পান-সুপারি বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে আজ সকালে গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক কৃষক নিহত হয়েছেন। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের সাধের বটতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জমশেদ শেখ (৬২) উপজেলার মূলঘর গ্রামের মৃত ফজলুল রহমানের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জমশেদ শেখ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে পিলজংগের বালইদোকান বাজারে পান-সুপারি বিক্রি করে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি সাধের বটতলা এলাকায় এসে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন।
নিহত ব্যক্তির ভাই ইমরান শেখ জানান, জমশেদ শেখ সকালে বালইদোকান বাজারে পান-সুপারি বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ব্যক্তিরা মহাসড়কের পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।
মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, মহাসড়কে দুর্ঘটনায় একজন নিহত হওয়ার খবর তিনি শোনেননি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন বলে জানান।
ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা ও ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মাছুম বিল্লাহ বাপ্পির বসতঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার পাকাপোল এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ক্ষতিগ্রস্ত বাপ্পি অভিযোগ করেন, এটি পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগ। তিনি জানান, তাঁর মা অসুস্থ থাকায় এক মাস আগে চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি ঢাকায় যান। ঘর খালি থাকার সুযোগে দুর্বৃত্তরা গভীর রাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে তাঁর দাবি।
বাপ্পি বলেন, গত ৫ আগস্টও তার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এলাকাবাসীর কারণে তা রোধ করা সম্ভব হয়। এক মাস আগে তাঁর বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এসব ঘটানো হচ্ছে বলে বাপ্পি দাবি করেন।
এলাকাবাসী জানায়, হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তারা বাইরে বের হয়ে আসে। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের সবাই ঢাকায় থাকায় কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।
রাজাপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লিডার মো. লাবলু মোল্লা বলেন, ‘রাত ৩টা ৫ মিনিটে ৯৯৯ থেকে খবর পেয়ে আমিসহ আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’
রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের ব্যানার ও ফেস্টুনে রাতের আঁধারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মো. রিয়াজ (৩২) নামের এক যুবককে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) গভীর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর মাদ্রাসা-সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজে এই ঘটনা ঘটে। আটক রিয়াজ সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর ফুটওভার ব্রিজের ওপর টানানো জেলা বিএনপির আহ্বায়কের ব্যানারে দুষ্কৃতকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা লোকজন তাদের আগুন ধরাতে দেখে তাৎক্ষণিক আটকের চেষ্টা করে। এতে অভিযুক্ত রিয়াজকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হলেও তাঁর সঙ্গে থাকা অপরজন পালিয়ে যায়।
পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি পুলিশকে জানালে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জনতার হাতে আটক যুবককে থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানান, আটক মো. রিয়াজ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনায় জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ওসি বলেন, ‘সে জানিয়েছে মাত্র ১ হাজার টাকার বিনিময়ে কোনো এক অপরিচিত লোকের সাহায্যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাষ্যমতে, তাঁর সঙ্গে থাকা অপর ব্যক্তি ব্যানারে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং তিনি আগুন ধরান। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তির নাম-পরিচয় তিনি জানেন না।
নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ বলেন, ‘আগুন দেওয়ার সময় একজন পথচারী দেখতে পেয়ে আমাকে ফোন করে জানান। স্থানীয় লোকজন একজনকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তবে কে বা কারা এই নাশকতা করেছে, আমি নিশ্চিত নই। এবারই নয়, এর আগেও কাঁচপুর ব্রিজের নিচে টানানো আমার একটি বিলবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছিল। আমি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে। এ সময় ডাকাতেরা তাঁর প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাভি লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে তাড়াশ সদর ইউনিয়নের বৃপাচান গ্রামে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে মুমূর্ষু অবস্থায় গৃহকর্তা আহত দুলালকে প্রথমে তাড়াশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মৃত ফরজ আলীর ছেলে দুলাল হোসেনের বাড়িতে একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতেরা প্রথমে বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং গোয়াল থেকে শাহিয়াল জাতের গাভিটি লুটের চেষ্টা করে। এ সময় দুলাল টের পেয়ে ‘ডাকাত ডাকাত’ বলে চিৎকার করলে ডাকাত দলের এক সদস্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে মাথা ও কানে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দল গরুটি পিকআপ ভ্যানে তুলে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
দুলালের ভাতিজা রিপন জানান, আহত দুলালের মাথা ও কানে ৩৩টি সেলাই লেগেছে এবং বর্তমানে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
তাড়াশ থানার ওসি মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ‘এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। আপনার মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারলাম। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’
