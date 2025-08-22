পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে তিনি বন্দরে পৌঁছান। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি।
পরিদর্শনকালে বাণিজ্যমন্ত্রী বন্দরের পরিচালনা কার্যক্রম, কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং, শ্রম ব্যবস্থাপনা, বিদেশি বিনিয়োগ, অটোমেশনসহ সামগ্রিক উন্নয়ন সূচক সম্পর্কে জানতে চান। এসব বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন বন্দর চেয়ারম্যান।
জাম কামাল খান চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, করাচি পোর্ট ট্রাস্টে হাচিসন পোর্ট গ্রুপ কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করছে। আবুধাবি পোর্ট (এডি পোর্ট) একটি বাল্ক টার্মিনাল এবং পোর্ট কাশিমে ডিপি ওয়ার্ল্ড দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে একটি টার্মিনাল পরিচালনা করছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিগত বছরে রেকর্ডসংখ্যক কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে বন্দরে। জাহাজের ওয়েটিং টাইম ০–২ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। জাহাজের গড় অবস্থানকাল (টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম) হ্রাসের পাশাপাশি সাম্প্রতিক অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের বিষয়েও পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।
এ সময় জাম কামাল খান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি, সরাসরি জাহাজ চলাচল এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। পরে তিনি বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সরেজমিন ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ দূত জেইন আজিজ, বাণিজ্যিক সহযোগী ওয়াকাস ইয়াসিনসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নাজনিন কাউসার চৌধুরী, বে টার্মিনালের প্রকল্প পরিচালক কমোডর মো. মাহফুজুর রহমান ও বন্দর কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে তিনি বন্দরে পৌঁছান। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি।
পরিদর্শনকালে বাণিজ্যমন্ত্রী বন্দরের পরিচালনা কার্যক্রম, কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং, শ্রম ব্যবস্থাপনা, বিদেশি বিনিয়োগ, অটোমেশনসহ সামগ্রিক উন্নয়ন সূচক সম্পর্কে জানতে চান। এসব বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন বন্দর চেয়ারম্যান।
জাম কামাল খান চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, করাচি পোর্ট ট্রাস্টে হাচিসন পোর্ট গ্রুপ কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করছে। আবুধাবি পোর্ট (এডি পোর্ট) একটি বাল্ক টার্মিনাল এবং পোর্ট কাশিমে ডিপি ওয়ার্ল্ড দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে একটি টার্মিনাল পরিচালনা করছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান জানান, বিগত বছরে রেকর্ডসংখ্যক কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে বন্দরে। জাহাজের ওয়েটিং টাইম ০–২ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। জাহাজের গড় অবস্থানকাল (টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম) হ্রাসের পাশাপাশি সাম্প্রতিক অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের বিষয়েও পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।
এ সময় জাম কামাল খান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি, সরাসরি জাহাজ চলাচল এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। পরে তিনি বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সরেজমিন ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ দূত জেইন আজিজ, বাণিজ্যিক সহযোগী ওয়াকাস ইয়াসিনসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নাজনিন কাউসার চৌধুরী, বে টার্মিনালের প্রকল্প পরিচালক কমোডর মো. মাহফুজুর রহমান ও বন্দর কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পা ভেঙে গিয়েছিল কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের মো. ওমর আলীর (৭৫)। চিকিৎসার জন্য বেশ কিছুদিন ঢাকায় থাকতে হয় তাঁকে। কয়েক দিন আগে চিকিৎসকেরা ছাড়পত্র দেন। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি ফেরার সময় সবাই প্রাণ হারান সড়ক দুর্ঘটনায়।৯ মিনিট আগে
সুদের টাকার জন্য একরাম নামের এক রিকশাচালকের বসতঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে গত আট দিন ধরে ঘরের বাইরে সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে পরিবারটি।১৯ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম ইউনিয়নের বাসিন্দাদের গবাদিপশু এবং কৃষিপণ্য পরিবহনের গাড়ি প্রবেশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) প্রায়ই বাধা দেয়। যাতায়াতে এ হয়রানির প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দহগ্রাম ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট)১ ঘণ্টা আগে
দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। এতে এক ব্যক্তিকে থানায় আসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৯৯৯ নম্বরে কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় অভিযোগকারী ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে আসার পথে প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের ওপর হামলা চালান।১ ঘণ্টা আগে