আরাকান আর্মির হাতে আটক আছে ৫১ জেলে: বিজিবি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
বিজিবির রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ সভায় কথা বলেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিজিবির রামু সেক্টর কার্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিয়ানমারের রাখাইনে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হাতে এখন পর্যন্ত ৫১ জন জেলে আটক আছেন বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কক্সবাজারের রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, আটক জেলেদের ফিরিয়ে আনতে বিজিবির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিজিবির রামু সেক্টর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আরাকান আর্মির এমন কোনো শক্তি নেই যে আমাদের অভ্যন্তরে ঢুকে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়ার। মূলত নাফ নদ ও সাগরে মাছ শিকারের একপর্যায়ে জেলেরা মিয়ানমারের জলসীমায় ঢুকে পড়ে। এতে সেখানে যারা আছে, তারা ধরে নিয়ে যায়।’

তিনি বলেন, ‘আরাকান আর্মির সঙ্গে আমাদের অফিশিয়াল যোগাযোগ নেই, তবে আন-অফিশিয়াল যোগাযোগ চলছে। আমরা তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছি, যেন আর কোনো জেলেকে ধরে নিয়ে না যায়।’

রাখাইন থেকে প্রতিদিন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে কর্নেল মহিউদ্দিন বলেন, ‘রাখাইনে নির্যাতনে আহত ও অসহায় কিছু রোহিঙ্গার অবস্থা দেখে মানবিকতার খাতিরে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তবে সীমান্ত সুরক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করছি। মাদক ও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কঠোর নজরদারি রয়েছে।’

সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। সীমান্তে সব ধরনের অপতৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।’ সীমান্ত সুরক্ষায় কক্সবাজারে বিজিবির ব্যাটালিয়ন বাড়ানোর পাশাপাশি জনবল বাড়ানো হয়েছে বলে জানান বিজিবির এই কর্মকর্তা।

জেলেকক্সবাজাররামুবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগআরাকান আর্মি
