সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদ ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকাসহ ৬৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলের এক দিন পর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানসহ ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৭০ থেকে ৮০ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে আনোয়ারা থানার এসআই মো. আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
এ ঘটনায় উপজেলার জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের এক ইউপি সদস্যসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ছোট ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাদা এস এম মহিউদ্দিন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মোজাম্মেল হক, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এম এ হান্নান চৌধুরী মনজু, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী রিদোয়ানুল করিম চৌধুরী সায়েম, সহকারী অ্যাডভোকেট ইমরান হোসেন বাবু, চাতরীর সাবেক চেয়ারম্যান ইয়াছিন হিরো, রায়পুরের চেয়ারম্যান আমিন শরীফ, বারশতের চেয়ারম্যান এম এ কাইয়ূম শাহ্, চাতরীর চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরী সোহেল, সদরের চেয়ারম্যান আসিম কুমার দেব, জুঁইদণ্ডীর চেয়ারম্যান মাস্টার মুহাম্মদ ইদ্রিছসহ দলীয় পদধারী ৬৮ জন।
আসামিদের মধ্যে জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আব্দুল কাদের (৫০), আব্দুল খালেক (২৮) ও মো. আরিফ (২০) নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মামলার এজাহার সূত্র জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে উপজেলার জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের চৌমুহনী এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করে। এ সময় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।
ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
