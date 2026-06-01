সিরাজগঞ্জে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, ৭ জনকে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালককে জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে পাঁচ সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ও দুটি বাসের সুপারভাইজারকে মোট ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে আদায় করা অতিরিক্ত ভাড়া যাত্রীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার সয়দাবাদ ও যমুনা সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর এলাকায় জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও

র‍্যাবের যৌথ অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে এসআই পরিবহনের সুপারভাইজারকে ৫ হাজার টাকা, যমুনা লাইন পরিবহনের সুপারভাইজারকে ১০ হাজার টাকা এবং পাঁচ সিএনজিচালককে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ বলেন, যানবাহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সিএনজিচালকদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও প্রতিশ্রুত সেবা না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। পাশাপাশি কয়েকটি পরিবহন বিআরটিএর নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি আদায় করছিল।

সোহেল শেখ আরও বলেন, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে জরিমানা করার পাশাপাশি যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা অতিরিক্ত ভাড়া তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে জেলা কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও র‍্যাবের সদস্যরা সহযোগিতা করেন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

