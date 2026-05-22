Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

কর্ণফুলীতে উল্টা পথের পিকআপের ধাক্কায় নিহত স্কুলছাত্র

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
নিহত সাদিকুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে উল্টা পথে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় সাদিকুজ্জামান (১৩) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। শুক্রবার (২২ মে) সকালে উপজেলার বড়উঠান ইউনিয়েনর রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাদিকুজ্জামান বড়উঠান ইউনিয়নের মৌলাভী বাড়ির মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে। সে আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের গুয়াপঞ্চক উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ওর পরিবারে অসুস্থ মা ও এক প্রতিবন্ধী ভাই রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা গ্রাম পুলিশ মো. মনির উদ্দিন মাহি বলেন, প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছিল সাদিকুজ্জামান। এ সময় গ্যাস পাম্প থেকে বের হওয়া উল্টা পথে দ্রুতগতির পিকআপের ধাক্কায় সে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চালক পালিয়ে গেলেও পিকআপটি আটক করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।



চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীকর্ণফুলীনিহতচট্টগ্রাম বিভাগ
যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক পরিবহন নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ: সড়ক ও সেতুমন্ত্রী

সুন্দরবনে দয়াল বাহিনী ও বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর কাছে জিম্মি ২১ জেলে উদ্ধার

প্রতারণার ফাঁদে গরু ব্যবসায়ীরা, ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগিতা চাইলেন অভিযুক্তরাই

বগুড়ায় রহস্যজনক আগুনে পুড়ে নারীর মৃত্যু, মেয়ে দগ্ধ

