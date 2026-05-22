কর্ণফুলীতে উল্টা পথের পিকআপের ধাক্কায় নিহত স্কুলছাত্র

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে উল্টা পথে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় সাদিকুজ্জামান (১৩) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। শুক্রবার (২২ মে) সকালে উপজেলার বড়উঠান ইউনিয়েনর রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাদিকুজ্জামান বড়উঠান ইউনিয়নের মৌলাভী বাড়ির মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে। সে আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের গুয়াপঞ্চক উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ওর পরিবারে অসুস্থ মা ও এক প্রতিবন্ধী ভাই রয়েছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা গ্রাম পুলিশ মো. মনির উদ্দিন মাহি বলেন, প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছিল সাদিকুজ্জামান। এ সময় গ্যাস পাম্প থেকে বের হওয়া উল্টা পথে দ্রুতগতির পিকআপের ধাক্কায় সে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চালক পালিয়ে গেলেও পিকআপটি আটক করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
